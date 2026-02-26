Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం.. వ్యక్తి మృతి, మరోకరికి తీవ్రగాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Road accident in Tirumala temple ghat road one devotee: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు చాలా మంది భక్తులు భారీగా తరలి వెళ్తారు. కొంత మంది టీటీడీ బస్సుల్లో మరికొంత మంది సొంత వాహనాల్లో వెళ్తుంటారు. ఇటీవల తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు కొండ రాళ్లు రోడ్డు మీద పడటం, మరికొన్నిసార్లు బైకర్ లు అదుపుతప్పి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన ఘటనలు అనేకం సంభవించాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తిరుమలలో 30వ మలుపు దగ్గర బైక్ పైన వెళ్తున్న ఇద్దరు భక్తులు అదుపుతప్పి కిందపడ్డారు. రోడ్డుకు గ్రిల్ కింద వైపు పడిపొవడంతో రాళ్ల మీద పడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి తలకు బలమైన గాయం కావడంతో స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు. మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
వెంటనే ఆమార్గంలో వెళ్తున్న వారు పోలీసులకు, అంబులెన్స్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. మృతుడిని తమిళనాడుకు చెందిన నటరాజన్గా గుర్తించారు. అదే విధంగా తీవ్ర గాయాలైన మునిరత్నంను తిరుపతి స్విమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో ఘాట్ రోడ్డు మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనాలకు దాదాపు 18 నుంచి 20 గంటలు పడుతుంది. అదే విధంగా ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్న వారికి 4 నుంచి 5 గంటలు, రూ. 300 ల టోకెన్ ఉన్న వారికి 5 గంటల సమయం శ్రీవారి దర్శనాలకు పడుతుంది.
మరోవైపు భక్తులకు టీటీడీ నకిలీ ఫెక్ వెబ్ సైట్ లలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపింది.. కొండ పైన రద్దీపెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో పలు జాగ్రత్తలతో శ్రీవారి దర్శనాలకు రావాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.
