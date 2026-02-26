English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం.. వ్యక్తి మృతి, మరోకరికి తీవ్రగాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం.. వ్యక్తి మృతి, మరోకరికి తీవ్రగాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Road accident in Tirumala ghat road: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో 30వ మలుపు దగ్గర అదుపుతప్పి బైకర్ కిందపడిపోయాడు.ఈ  ఘటనలో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. తీవ్రరక్తస్రావం కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.  దీంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:26 PM IST
  • తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం..
  • భక్తుడు దుర్మరణం..

Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం.. వ్యక్తి మృతి, మరోకరికి తీవ్రగాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?

Road accident in Tirumala temple ghat road one devotee: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు చాలా మంది భక్తులు భారీగా తరలి వెళ్తారు. కొంత మంది టీటీడీ బస్సుల్లో మరికొంత మంది సొంత వాహనాల్లో వెళ్తుంటారు. ఇటీవల తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు కొండ రాళ్లు రోడ్డు మీద పడటం, మరికొన్నిసార్లు బైకర్ లు అదుపుతప్పి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన ఘటనలు అనేకం  సంభవించాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తిరుమలలో 30వ మలుపు దగ్గర బైక్ పైన వెళ్తున్న ఇద్దరు భక్తులు  అదుపుతప్పి కిందపడ్డారు. రోడ్డుకు గ్రిల్ కింద వైపు పడిపొవడంతో రాళ్ల మీద పడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి తలకు బలమైన గాయం కావడంతో స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు. మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.  

వెంటనే ఆమార్గంలో వెళ్తున్న వారు పోలీసులకు, అంబులెన్స్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. మృతుడిని తమిళనాడుకు చెందిన నటరాజన్‌గా గుర్తించారు. అదే విధంగా  తీవ్ర గాయాలైన మునిరత్నంను తిరుపతి స్విమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో ఘాట్ రోడ్డు మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనాలకు దాదాపు 18 నుంచి 20 గంటలు పడుతుంది. అదే విధంగా ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్న వారికి 4 నుంచి 5 గంటలు, రూ. 300 ల టోకెన్ ఉన్న వారికి 5 గంటల సమయం శ్రీవారి దర్శనాలకు పడుతుంది.

Read more: Pawan Kalyan: శ్రీవారితో పెట్టుకుంటే మీ తరాలే లేచిపోతాయ్.!.. లడ్డు వివాదంపై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

మరోవైపు భక్తులకు టీటీడీ నకిలీ ఫెక్ వెబ్ సైట్ లలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపింది.. కొండ పైన రద్దీపెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో పలు జాగ్రత్తలతో శ్రీవారి దర్శనాలకు రావాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.

 

 

