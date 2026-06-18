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Tirumala VIPs: తిరుమలకు పోటెత్తిన వీఐపీలు.. భర్తతో కలిసి సమంత దర్శనం

Samantha Raj Nidimoru Couple At Tirumala Temple: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు సాధారణ భక్తులతోపాటు వీఐపీలు పోటెత్తారు. సినీ ప్రముఖులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వారిలో సమంత, జబర్దస్త్‌ నటులతోపాటు రాజకీయ ప్రముఖులు ఉన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 18, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:54 PM IST
Tirumala VIPs: తిరుమలకు పోటెత్తిన వీఐపీలు.. భర్తతో కలిసి సమంత దర్శనం
Image Credit: Tirumala Temple

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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