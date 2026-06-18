/Tirumala VIPs: తిరుమలకు పోటెత్తిన వీఐపీలు.. భర్తతో కలిసి సమంత దర్శనం

Samantha At Tirumala: వేసవి సెలవులు ముగిసినా కూడా తిరుమల ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి తగ్గడం లేదు. భారీ ఎత్తున భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శించేందుకు వస్తున్నారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వస్తుండడంతో తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఇక తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు పలువురు ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. సినీ, రాజకీయ, క్రీడా ప్రముఖులు తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
క్రీడా, రాజకీయ ప్రముఖులు
ప్రముఖ క్రీడా నిర్వాహకులు, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు చాముండేశ్వరి నాథ్, పాండిచ్చేరి మంత్రి మల్లాది కృష్ణారావు తిరుమల స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఏపీలోని నంద్యాల పార్లమెంట్ సభ్యురాలు బైరెడ్డి శబరి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వారికి టీటీడీ అధికారులు దగ్గరుండి ప్రత్యేక దర్శనం చేయించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. ఆలయం వెలుపల టీడీపీ నంద్యాల ఎంపీ శబరి మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో నంద్యాల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి వెల్లడించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు
తెలంగాణకు మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కుటుంబసమేతంగా తిరుమల స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు బుల్లితెర సెలబ్రిటీలు కూడా తిరుమలలో సందడి చేశారు. కామెడీ షో జబర్దస్త్ టీం సభ్యులు ప్రసాద్, రోహిణి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. స్వామివారి కృపతో తాము మరిన్ని మంచి అవకాశాలు అందుకోవాలని ప్రార్థించినట్లు అనంతరం మీడియాతో వారు తెలిపారు. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులను చూసేందుకు భక్తులు ఆలయ పరిసరాల్లో ఆసక్తి కనబరిచారు.
మా ఇంటి బంగారం బృందం
తమ సినిమా విడుదలకు ముందు రోజు మా ఇంటి ఇంటి బంగారం సినిమా బృందం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించింది. సినీ నటి సమంత, తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతోపాటు దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి, నటి, యాంకర్ శ్రీముఖి తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. మా ఇంటి బంగారం సినిమా విజయవంతం కావాలని స్వామిని కోరుకున్నారు. రేపు మాఇంటి బంగారం సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ చిత్ర యూనిట్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు తెలిపారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వీరికి ఆశీర్వచనం అందించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. దర్శనం ముగించుకుని ఆలయం వెలుపలికి వచ్చిన సమంత, శ్రీముఖిలను చూసేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. నవ్వుతూ పలకరిస్తూ.. సమంత, శ్రీముఖి అభిమానులతో కాసేపు సెల్ఫీలు దిగారు. దీంతో తిరుమల ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో కాసేపు సందడి వాతావరణం నెలకొంది
సమంత మాటలు
అనంతరం సమంత మాట్లాడుతూ.. 'రేపు మా మాఇంటి బంగారం సినిమా విడుదల కాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఆశీస్సుల కోసం తిరుమల వచ్చాం. దర్శనం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. సినిమా కచ్చితంగా ప్రేక్షకుల అందరికీ నచ్చుతుందనే నమ్మకం ఉంది. మీ అందరి ఆశీస్సులు మా సినిమాపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. కుటుంబంతో కలిసి చూడదగ్గ సినిమా' అని వివరించారు.