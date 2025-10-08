Reels In Tirumala Video: తిరుమలలో ఆగని రీల్స్ రచ్చ.. యువతిపై ప్రవర్తనపై శ్రీ వారి భక్తులు సీరియస్.. వీడియో..

Social media activist Reels in Tirumala Temple Video: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఇటీవల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా ముగిశాయి.ఈ క్రమంలో భక్తులు దేశ, విదేశాల నుంచి భారీగా తరలి వచ్చారు. స్వామివారిని దర్శనం కోసం భక్తులు పొటెత్తారు. ఎక్కడకూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ కూడా ప్రత్యేకంగాచర్యలు తీసుకుంది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తిరుమలలో రీల్స్, వీడియోలు చేసేదిలేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.
చూశారా తమ్ముళ్లు మన మంచి ప్రభుత్వంలో తిరుమలలో కూడ రీల్స్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించాం pic.twitter.com/ZHj0oJyGq8
— Ꮩᴀʀsʜᴀ Ꭱᴇᴅᴅʏ 🐬 (@YSvarshareddy) October 6, 2025
కేసులు కూడా పెడతామని హెచ్చరించింది.అయిన కూడా ఇలాంటి ఘటనలు ఆగడంలేదు. కొంత మంది రాజకీయాలు మాట్లాడటం, అన్యమత ప్రచారం, తిరుమలకు తప్పతాగి రావడం, రీల్స్ చేయడం వంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. ఒక సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లూయేన్సర్ తిరుమలలో రీల్స్ చేయడం ప్రస్తుతం వివాదంగా మారింది.
ఇప్పటికే టీటీడీ తిరుమలలో శ్రీవారి ప్రాంగణంలో ఎక్కడ కూడా రీల్స్ చేయోద్దని స్పష్టం చేసింది. కానీ యువతి సాంప్రదాయ దుస్తుల్లోనే వచ్చింది. కానీ రీల్స్ చేస్తు అక్కడి చుట్టుపక్కల వారిమనోభావాల్ని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించింది. ఈ క్రమంలో అన్నమయ్యసినిమాలోనిపాటకు ఆమె రీల్స్ చేసింది.
అక్కడున్న వారు ఈ యువతి ప్రవర్తనను వింతగా చూశారు. వెంగమాంబ అన్నదాన సత్రంలో కూడా రీల్స్ చేసింది. దీన్ని సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త కాంట్రవర్సీగా మారింది. తిరుమలలో ఇలాంటివి చేయోద్దని ఎంత చెప్పిన ఎందుకు విన్పించుకోరని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆమె రీల్స్ చేస్తుంటే అక్కడ టీటీడీ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారని మండిపడి సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
