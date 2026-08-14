Sridhar Varma Appointed As SVBC Chairman: టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఎస్వీబీసీ భక్తి ఛానెల్ కొత్త చైర్మన్గా శ్రీధర్ వర్మ టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, టీటీడీ జేఈవో శరత్ ని కలిసి నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు. నియామక పత్రం అందుకున్న తర్వాత అడిషనల్ ఈవో వెంకయ్య చౌదరితో పాటు టీటీడీ బోర్డ్ సబ్యులు సంతారావును మర్యాదపూర్వకంగా కలిసారు.
టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుతో భేటి తర్వాత SVBC చానెల్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించే ఈ కార్యక్రమంలో శాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడు, యాదవ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్, కాపు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ తోట వాసు ఎస్వీబీసీ చైర్మన్గా బాధ్యతు తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడి ని ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ నాయుడు శ్రీధర్ వర్మకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అంతేకాదు ఉద్యోగంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆశీర్వదించారు.
ఎస్వీబీసీ బోర్డు సమావేశంలో ఆమోదించిన తీర్మానం మేరకు శ్రీధర్ వర్మను చైర్మన్గా నియమించినట్లు ఎండీ ముద్దాడ రవిచంద్ర తెలిపారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఎస్వీబీసీ మరింత అభివృద్ధి సాధిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.
అంతేకాదు ఎస్వీబీసీ కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటుందనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రీధర్ వర్మ ఈ నెల 22వ తేదీన టీటీడీ ఎస్వీబీసీ చైర్మన్గా అధికారికంగా ప్రమాణ శ్రీకారం చేసి బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు ఈయనకు బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేయనున్నారు. గతంలో రాఘవేంద్రరావు సహా పలువురు ప్రముఖులు ఎస్వీబీసీ చైర్మన్గా బాధ్యతలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
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