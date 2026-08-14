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SVBC చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీధర్ వర్మ.. టీటీడీ చైర్మన్‌ బీఆర్ నాయుడుతో మర్యాద పూర్వక భేటి..

SVBC Chairman: తిరుమల తిరుపతి ఆధ్వర్యంలో నడిచే శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్తి ఛానెల్‌కు కొత్త చైర్మన్‌గా శ్రీధర్ వర్మ నియమితులయ్యారు. ఎస్వీబీసీ ఛానెల్ చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడును మర్యాద పూర్వకంగా కలిసారు. అంతేకాదు ఆయన ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:55 PM IST
SVBC చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీధర్ వర్మ.. టీటీడీ చైర్మన్‌ బీఆర్ నాయుడుతో మర్యాద పూర్వక భేటి..
Image Credit: SVBC Chairman (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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