/Tirumala Hanuman Idol: దొరికిన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం.. తిరుమలలో యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి శాస్త్రోప్తంగా పూజలు..!

Hanuman idol recovered in tirumala: తిరుమలలో ఇటీవల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని 7వ మైలు వద్ద ఉన్న ఆంజనేయస్వామి పంచలోహ విగ్రహం చోరీకి గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై ఒకవైపు శ్రీవారి భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు ఈ ఘటన పొలిటికల్ గా కూడా తీవ్ర వివాదంగా మారింది. దీంతో తిరుపతి పోలీసులు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలు, టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నిందితుడ్ని కేవలం 14 గంటల్లోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
చోరీచేసిన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని పోలీసులు కేవలం 14 గంటల్లోనే మరల స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విశాఖపట్నంకు చెందిన జశ్వంత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఈ చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. అతడ్ని ఒంగోలు స్టేషన్లో రైల్వే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి ప్రత్యేక పూజలు..
తిరుమలలో చోరీకి గురైన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహన్ని పండితులు తిరిగి యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి, శాస్త్రోప్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి అడిషనల్ ఎస్పీ వెంకయ్య చౌదరితో పాటు టీటీడీ అడిషనల్ ఈవో కూడా పాల్గొని ప్రత్యేకపూజలునిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక పూజల అనంతరం భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన టీటీడీ అడిషనల్ ఈవో... భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యంత వేగంగా పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. విగ్రహాన్ని త్వరగా స్వాధీనం చేసుకున్న తిరుపతి జిల్లా పోలీసులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, భక్తులు ఎలాంటి అపోహలకు గురికావద్దని కోరారు.
తిరుమలలో భక్తుల భద్రత, ఆలయాల రక్షణకు టీటీడీ మరింత పటిష్టమైన చర్యలు చేపడుతుందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు అడిషనల్ ఎస్పీ వెంకయ్య చౌదరి కూడా పోలీసు బృందాల సమన్వయంతో నిందితుడిని తక్కువ సమయంలోనే అరెస్ట్ చేసి విగ్రహాన్ని క్షేమంగా తిరిగి తీసుకువచ్చామని తెలిపారు.
ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం తిరిగి యథాస్థానంలో ప్రతిష్ఠించబడటంతో భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసుల వేగవంతమైన దర్యాప్తు, టీటీడీ అధికారుల సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయింది. మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకొవాలని భక్తులు పోలీసుల్ని, టీటీడీని కోరారు.
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