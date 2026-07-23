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Tirumala Hanuman Idol: దొరికిన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం.. తిరుమలలో యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి శాస్త్రోప్తంగా పూజలు..!

Stolen hanuman idol recovered in tirumala: తిరుమలలో చోరీకి గురైన హనుమాన్ పంచలోహ విగ్రహంను పోలీసులు రికవరీ చేశారు.  కేవలం 14 గంటల్లోనే నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత పండితులు ప్రత్యేకంగా యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి శాస్త్రోప్తంగా పూజలు నిర్వహించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:11 PM IST
Tirumala Hanuman Idol: దొరికిన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం.. తిరుమలలో యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి శాస్త్రోప్తంగా పూజలు..!

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Hanuman Idol: దొరికిన ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం.. తిరుమలలో యథాస్థానంలో ప్రతిష్టించి శాస్త్రోప్తంగా పూజలు...
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