/తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తులు.. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం, శ్రీవాణి బుకింగ్‌ రద్దు!

VIP Break Darshan: వేసవి సెలవులు ముగియడం.. వేసవికాలం పూర్తయినా కూడా తిరుమల ఆలయానికి భక్తుల సంఖ్య ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. వారాంతం కావడంతో ఒక్కసారిగా శనివారం భక్తుల రద్దీ తిరుమలలో పెరిగింది. అనూహ్యంగా భక్తులు పెరగడంతో తిరుమల ఆలయాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి. వరుసగా సెలవులు రావడంతో భక్తుల సంఖ్య పెరిగిందని టీటీడీ అధికారులు అంచనా వేశారు. స్వామి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతుండడంతో టీటీడీ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, శ్రీవాణి కరెంట్ బుకింగ్ను రద్దు చేశారు.
తిరుమలలో శనివారం అనూహ్యంగా భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. సోమవారం వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంతోపాటు శ్రీవాణి దర్శనాల కరెంట్ బుకింగ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) రద్దు చేసింది. ఈ కారణంగా సుమారు 7 కిలోమీటర్ల వరకు క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని టీటీడీ ప్రకటన చేసింది. సోమవారం శ్రీవాణి కరెంట్ బుకింగ్ దర్శన టికెట్లు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రత్యేక దర్శనం రద్దు
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, శ్రీవాణి కరెంట్ బుకింగ్ దర్శనం రద్దుతో అధిక మంది భక్తులకు దర్శనం కల్పించేందుకే నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుమలలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. ప్రస్తుతం బాలాజీ నగర్ వద్దకు భక్తుల క్యూలైన్లు చేరుకున్నాయి. రేపు, ఎల్లుండి తిరుమలకు మరింత మంది భక్తులు తిరుమలకు వచ్చే అవకాశం అవకాశం ఉండడంతో టీటీడీ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీ సీనియర్ అధికారులు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. పెరిగిన రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుమల ప్రణాళికను పునః సమీక్షించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా భక్తులకు టీటీడీ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్వామి సేవలో కీర్తి సురేశ్
తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని శనివారం ప్రముఖ సినీ నటి కీర్తి సురేష్ దర్శించుకున్నారు. ఉదయం ఆలయానికి చేరుకున్న ఆమెకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో ఆమె శ్రీవారి దివ్య దర్శనం చేసుకున్నారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించారు. టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు, శేషవస్త్రం, జ్ఞాపిక అందజేశారు. తిరుమలకు వచ్చిన ఆమె అభిమానులు కీర్తి సురేష్ను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపారు. ఆమెతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి పోటీపడ్డారు.
నిన్న ఆలయంలో రద్దీ
తిరుమలలో శుక్రవారం భక్తుల రద్దీ కొనసాగింది. వైకుంఠంలోని వేచి ఉన్న 27 కంపార్ట్మెంట్ల వరకు క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 28-24 గంటల సమయం పట్టగా.. టైమ్ స్లాట్ (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్లు కలిగిన భక్తులకు 18- 24 గంటల సమయం దర్శనానికి పట్టింది. రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సుమారు 2-5 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న స్వామివారిని 81,340 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా.. తలనీలాలు 44,874 మంది భక్తులు సమర్పించారు. స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.76 కోట్లు వచ్చింది.