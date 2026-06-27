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తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తులు.. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం, శ్రీవాణి బుకింగ్‌ రద్దు!

Sudden Rush In Tirumala Temple VIP Break Darshan And Srivani Darshan Current Booking Cancelled: వేసవికాలం తర్వాత మళ్లీ తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. అనూహ్యంగా భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో టీటీడీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం, శ్రీవాణి కరెంట్‌ బుకింగ్‌ను రద్దు చేశారు. తిరుమలలో ఏం జరుగుతుందనేది పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:07 PM IST
తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తులు.. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం, శ్రీవాణి బుకింగ్‌ రద్దు!
Image Credit: Tirumala TempleSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తులు.. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం, శ్రీవాణి బుకింగ్‌ రద్దు!
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