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Tiruchanur: జూన్ 25 నుంచి తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి తెప్పోత్సవాలు.. ఆ 5 రోజులు ఆర్జిత సేవలు రద్దు!

Padmavati Ammavari Teppotsavams: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఎప్పుడూ భక్తుల రద్దీ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవారి దర్శనం కోసం ప్రజలు తరలివస్తుంటారు. అలాగే తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ సందర్శన కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఆచారంగా వస్తోంది. ఈనెలలో తిరుచానూరులో ఐదు రోజుల పాటు తెప్పోత్సవాలు జరగనున్నాయి. జూన్ 25 నుంచి 29వ తేదీల వరకు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఐదు రోజుల పాటు కొన్ని ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేయబడ్డాయి, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 14, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:18 PM IST
Tiruchanur: జూన్ 25 నుంచి తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి తెప్పోత్సవాలు.. ఆ 5 రోజులు ఆర్జిత సేవలు రద్దు!
Image Credit: Padmavati Ammavari Teppotsavams:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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జూన్ 25 నుంచి తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలు రద్దు!
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