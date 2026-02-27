Tirumala News: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న రద్దీ.. వీకెండ్ కావడంతో శ్రీవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు..

Tirumala Rush : తిరుమలలో ప్రతి గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. గురువారం రోజు స్వామి వారి నిజ రూపం దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. అటు శుక్రవారం స్వామి వారి నిత్యాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నారు. అటు శని, ఆదివారాలు షరా మాములుగా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక ఈ గురువారం ఒక్కరోజే స్వామివారిని 62,074 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. వీకెండ్ కావడంతో తిరుమలకు భక్తుల తాకిడి మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. శ్రీవారికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా హుండీ ఆదాయం భారీగా సమకూరింది.
నిన్న ఒక్కరోజే 4.21 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం లభించినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వెల్లడించారు. దర్శనం కోసం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయాయి. ప్రస్తుతం భక్తుల క్యూ లైన్ కాంప్లెక్స్ దాటి బయటకు వచ్చి, శిలాతోరణం వరకు చేరుకుంది. సర్వదర్శనం కోసం సుమారు 16 నుండి 18 గంటల సమయం పడుతోంది.
ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు టీటీడీ సిబ్బంది పాలు, తాగునీరు , అన్నప్రసాదాలను అందిస్తున్నారు.తిరుమల నిన్నటి నుంచి తెప్పోత్సవాలు మొదలయ్యాయి. ఫాల్గుణ మాసం సందర్భంగా తెప్పోత్సవాలకు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దీంతో ఈ ఉత్సవాలను చూసేందుకు తిరుమల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు కొండపైకి చేరుకోవడంతో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. తొలిరోజు శ్రీ సీత లక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేతంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి, రెండో రోజు రుక్మిణీ సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారు తెప్పలపై విహరిస్తారని తెప్సోత్సవ కార్యక్రమాలను వివరించారు. చివరి మూడు రోజులు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి వారు తెప్పలపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. మొదటి మూడు రోజులు మూడుసార్లు, 4వ రోజు ఐదుసార్లు, చివరిరోజు ఏడుసార్లు తెప్పలపై ఉత్సవ మూర్తులు విహరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తారని చెప్పారు. ఈనెల 28న మార్చి 1, 2వ తేదీల్లో ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
