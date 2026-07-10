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తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు-2026కు భారీ ఏర్పాట్లు.. టీటీడీ కీలక సమీక్ష

ఇలా లోకంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఉత్సవాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాలు. నభూతో న భవిష్యత్‌ అనే తీరులో తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంటాయి. నవంబర్‌లో జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలతోపాటు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించేందుకు టీటీడీ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 10, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:43 AM IST
తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు-2026కు భారీ ఏర్పాట్లు.. టీటీడీ కీలక సమీక్ష
Image Credit: Tirumala Bramohtsavam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు-2026కు భారీ ఏర్పాట్లు.. టీటీడీ కీలక సమీక్ష
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