/తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు-2026కు భారీ ఏర్పాట్లు.. టీటీడీ కీలక సమీక్ష

Tirumala Brahmotsavams 2026: ఇలా లోకంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఉత్సవాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాలు. నభూతో న భవిష్యత్ అనే తీరులో తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంటాయి. నవంబర్లో జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలతోపాటు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించేందుకు టీటీడీ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
శ్రీవారికి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలపై టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి గురువారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అధికమాసం సందర్భంగా రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14 నుంచి 23 వరకు సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు, అక్టోబర్ 11 నుంచి 20 వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగునున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై అధికారులతో అదనపు ఈవో సమావేశమై సమీక్ష చేశారు.
బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ప్రతిరోజు ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు.. సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు వాహన సేవలు నిర్వహించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవ రోజుల్లో ప్రోటోకాల్ మినహా వీఐపీ దర్శనాలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్నారై దాతల దర్శనాలు రద్దు చేయనున్నట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో ప్రకటించారు. విజిలెన్స్ పోలీస్ విభాగాల సమన్వయంతో పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను అదనపు ఈఓ ఆదేశించారు. టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ విభాగం గ్యాలరీల పర్యవేక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. భక్తులకు క్యూలైన్లు మాడవీధులలోని గ్యాలరీలు ఇతర ప్రాంతాల్లో అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు.
భక్తులను ఆకట్టుకునేలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల పరిధిలో విద్యుత్ అలంకరణలు, ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన చేపట్టాలని అదనపు ఈఓ సూచించారు. శ్రీవారి సేవలకు యువతీ యువకులను ఆహ్వానించి భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాహన సేవలో వీక్షణతో పాటు మూల విరాట్ దర్శనమయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సమావేశంలో టీటీడీ ఈఓ అధికార యంత్రాంగానికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో ముఖ్యమైన ఘట్టాలు
శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు 2026 సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు తిరుమలలో జరగనున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టాలు
సెప్టెంబర్ 15 - ద్వజారోహణం
సెప్టెంబర్ 19 - గరుడ వాహనం
సెప్టెంబర్ 22 - రథోత్సవం
సెప్టెంబర్ 23 - చక్రస్నానం