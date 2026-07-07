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తిరుమలలో రానున్న రోజులన్నీ ఎన్నో విశిష్టతలు.. జూలై క్యాలెండర్‌ ఇదే!

Tirumala Special Poojas And Festivals In July 2026: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు కొలువుదీరిన తిరుమల ఆలయంలో జూలై నెలలో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, పూజా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. తిరుమలలో జూలై నెలకు సంబంధించిన క్యాలెండర్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 07, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:39 PM IST
తిరుమలలో రానున్న రోజులన్నీ ఎన్నో విశిష్టతలు.. జూలై క్యాలెండర్‌ ఇదే!
Image Credit: Tirumala CalendarSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమలలో రానున్న రోజులన్నీ ఎన్నో విశిష్టతలు.. జూలై క్యాలెండర్‌ ఇదే!
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