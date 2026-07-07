/తిరుమలలో రానున్న రోజులన్నీ ఎన్నో విశిష్టతలు.. జూలై క్యాలెండర్‌ ఇదే!

TTD July Calendar: వైకుంఠ శ్రీనివాసుడు కొలువుదీరిన తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతి రోజు ఒక విశిష్టత.. ప్రతి రోజు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. జూలై నెల రావడంతో ఈ నెలలో తిరుమలలో ఎలాంటి ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, పూజలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. పరాభవ నామ సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో తిరుమలలో అనేక ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, పూజా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో జూలై నెలకు సంబంధించిన క్యాలెండర్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
జూలై నెల ప్రారంభమై వారం పూర్తయ్యింది. 5వ తేదీ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలోని శ్రీ సుందరరాజస్వామి వారి 'అవతారోత్సవాలు' ప్రారంభమయ్యారు. 6వ తేదీన రాత్రి 10:41 గంటలకు 'పునర్వసు కార్తె' ప్రారంభమైంది.
7వ తేదీ: తిరుచానూరు శ్రీ సుందరరాజస్వామి వారి అవతారోత్సవాల ముగింపు
10వ తేదీ: స్మార్త సాంప్రదాయం పాటించేవారికి ఏకాదశి వ్రతం
11వ తేదీ: వైష్ణవ సాంప్రదాయం పాటించేవారికి శూన్య ఏకాదశి
12వ తేదీ: మాస శివరాత్రి
15వ తేదీ: చంద్రోదయం, రాత్రి 2:44 గంటలకు 'గురుమౌఢ్యము' (గురు మూఢమి) ప్రారంభం.
17వ తేదీ: తిరుమలలో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు ఇది. ఉదయం 11:53 గంటలకు 'కర్కాటక సంక్రమణం' జరుగుతుంది. దీంతో దక్షిణాయనం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 'ఆణివార ఆస్థానం' జరుగుతుంది. అనంతరం సాయంత్రం 'పుష్పపల్లకి సేవ' నిర్వహిస్తారు. అదే రోజు శ్రీనివాసమంగాపురంలోని కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి 'సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు' ప్రారంభమవుతాయి.
18వ తేదీ: కులశేఖరాళ్వార్ తిరునక్షత్రం (జయంతి)
19వ తేదీ: శ్రీనివాసమంగాపురం స్వామివారి సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాల ముగింపు
20వ తేదీ: రాత్రి 12:14 గంటలకు 'పుష్యమి కార్తె' ప్రారంభం
22వ తేదీ: తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారు ఆళ్వార్ తీర్థానికి (కపిలతీర్థం) వేంచేసే ఉత్సవం
24వ తేదీ: తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో 'జ్యేష్ఠాభిషేకం' ప్రారంభం
25వ తేదీ: హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన తొలి ఏకాదశి లేదా శయన ఏకాదశి. ఈ రోజు నుంచి చాతుర్మాస్య వ్రతం ప్రారంభమవుతుంది.
తిరుపతి కపిలేశ్వరస్వామి వారి ఆలయంలో 'పవిత్రోత్సవాలు' ప్రారంభం. తాళ్లపాకలో చెన్నకేశవస్వామి మరియు సిద్ధేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
26వ తేదీ: తిరుమల నారాయణగిరి కొండపై 'ఛత్రస్థాపన' ఉత్సవం, తులసీ మహాత్మ్య పూజ
తిరుపతిలో శ్రీ విఖనసాచార్యుల వారి ఉత్సవాల ప్రారంభం
శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి జ్యేష్ఠాభిషేకం ముగింపు
28వ తేదీ: తిరుపతి కపిలతీర్థంలో కపిలేశ్వరస్వామి వారి పవిత్రోత్సవాల ముగింపు
29వ తేదీ: గురుపూర్ణిమ (వ్యాస పూర్ణిమ / ఆషాఢ పూర్ణిమ) పర్వదినం, మహోదయ్ వేడుకలు
30వ తేదీ: తిరుపతిలో విఖనసాచార్యుల వారి 'శాత్తుమొర' ఏకాంత సేవ, అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి వారికి సుగంధ భరితమైన 'పుష్పయాగం' సేవ