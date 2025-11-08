English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • Tirumala Chirutha: తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో చిరుత కలకలం..

Tirumala Chirutha: తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో మరోసారి చిరుత సంచారం కలకలం రేపింది. రాత్రి  పాపులేషన్ స్టడీస్, ఐ బ్లాక్‌ల మధ్య కొత్త నిర్మాణాలు జరుగుతున్న ప్రదేశంలో చిరుత సంచరిస్తున్న దృశ్యం సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 8, 2025, 11:53 AM IST

Tirumala Chirutha: చిరుతలో మరోసారి చిరుత కలకలం రేపింది. దీంతో క్యాంపస్‌లో  చదువుతన్న విధ్యార్ధుల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. కొంత కాలంగా SVU పరిధిలో చిరుతలు తిరుగాడటం విద్యార్థులు, ఉద్యోగుల్లో ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. దీంతో అటవీ శాఖ అధికారులు పలు ప్రాంతాల్లో బోన్లు ఏర్పాటు చేసి చిరుతను పట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే  రెండు నెలల క్రితం ఒక చిరుత బోనులో చిక్కడంతో దానిని ఎస్వీ జూపార్క్‌కు తరలించారు. దీంతో విద్యార్ధులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంతలోనే మరో చిరుత బయటపడటంతో యూనివర్శిటీ విద్యార్ధులు భయంతో హడలిపోతున్నారు.

ఇక తిరుపతి కొండ ప్రాంతాల్లో తరుచుగా చిరుత సంచరించడం భక్తులకు తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. తిరుమలలో తరుచుగా ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటూ ఉండటం భక్తులకు ఇబ్బందులను కలుగజేస్తున్నాయి. తిరుమల చుట్టూ శేషాచలం కొండలు విభిన్న జంతుజాలాలకు ఆవాసం గా ఉంటూ వస్తోంది. అటు పక్కనే జూపార్క్ కూడా ఉంది. అక్కడ నుంచి ఒక్కోసారి జంతువులు తప్పించుకొని అడవుల్లో పారిపోయిన దాఖలాలన్నాయి. 

దీంతో పాటు కేవలం చిరుతలే కాకుండా ఇతర జంతుజాలం కూడా సంచరిస్తూ ఉంటాయి. పలుమార్లు ఇతర జంతువులు కాలిబాట మార్గంలో భక్తులకు కనిపించి తీవ్ర భయాందనళలు గురి చేసాయి. దీంతో భక్తలందరు గుంపులు, గుంపులుగా వెళ్లాలని టీటీడీ చెబుతుంది. ఒకపుడు 24 గంటలు కాలినడక వెళ్లకుండా రాత్రి సమయాల్లో నడక దారిని నిలిపివేసారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

chirutha spotted in tirumalaTTD ChiruthaTirumala tirupati devastanamChirutha SpottedCheetah in Tirumala

