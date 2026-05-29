Tirumala Record: తలానీలాల సమర్పణలో తిరుమల మరో రికార్డు..

Tirumala Tonsure Record: తిరుమల కొండపై కొలువైన ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి నిరంతరం భక్తులు కొండపైకి వస్తుంటారు. క్షణ మాత్రమైన ఆయన దర్శన భాగ్యం కొరుకు రోజల పాటు వేచి చూస్తారు. ఇక వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా ప్రతిసారి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శంచుకోవడానికి  భక్తులు పోటెత్తుతారు.  ఈ సారి వేసవి సెలవుల్లో  కూడా తిరుమలకు రికార్డుల స్థాయిలో భక్తులు పోటెత్తారు. అంతేస్థాయిలో భక్తులు స్వామి వారికి తలానీలాలు సమర్పించి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.   
Published: May 29, 2026, 04:04 PM IST|Updated: May 29, 2026, 04:04 PM IST
Image Credit: Tirumala News (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

