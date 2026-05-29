/Tirumala Record: తలానీలాల సమర్పణలో తిరుమల మరో రికార్డు..

TTD Records: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించి కొత్త రికార్డు నెలకొల్పారు. మే నెలలోనే 12 లక్షల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. తలనీలాలను సమర్పించే వారిసంఖ్య పెరగడంతో తిరుమలలో తలనీలాల నిల్వలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. అలాగే రాత్రింబవళ్లు నిరంతరాయంగా తలనీలాల సేవలను అందిస్తూ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
వేసవి సెలవులు, వారాంతాల్లో ఉండే రద్దీ వల్ల తిరుమలకు భక్తులకు తాకిడి భారీగా పెరిగింది. మే 18 నుండి 23 వరకు వరుసగా రోజు 50 వేల మందికి పైగా భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. భక్తులు సమర్పించిన తలనీలాలను నిరంతరం సేకరించి టీటీడీ భద్రపరుస్తోంది. ప్రతి కళ్యాణకట్టలో భక్తుల కోసం స్నాన సౌకర్యాలు, వేడినీటి సదుపాయం కల్పిస్తోంది.
తలనీలాలు కార్యక్రమం తర్వాత టీటీడీ భక్తులకు చందనం బిళ్ళలను కూడా పంపిణీ చేస్తోంది. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్న నేపథ్యంలో, వారికి సౌకర్యవంతమైన, ఆధ్యాత్మిక సంతృప్తినిచ్చే అనుభూతిని అందించేందుకు, టిటిడి అన్ని తలనీలా కేంద్రాలలో పారిశుధ్య చర్యలు, తాగునీటి సౌకర్యాలు, కూర్చునే ఏర్పాట్లు, టోకెన్ వ్యవస్థలను మరింత పటిష్టం చేసింది.
