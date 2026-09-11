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Tirumala Darshan Cancelled: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు ఊహించని షాక్..సెప్టెంబరు 12, సెప్టెంబరు 13న దర్శనాలు రద్దు!

Tirumala VIP Break Darshan Cancelled: తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తుల రద్దీ తీవ్రంగా పెరగడంతో ప్రస్తుతం క్యూలైన్లలో దర్శనానికి సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. సెప్టెంబర్ 12 నుండి 14 వరకు వరుస సెలవులు రానుండటంతో రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని టీటీడీ అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య భక్తులకు త్వరితగతిన దర్శనం కల్పించేందుకు గాను సెప్టెంబర్ 12న సిఫార్సు లేఖలను నిలిపివేయడంతో పాటు సెప్టెంబర్ 13న వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:42 PM IST
Tirumala Darshan Cancelled: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు ఊహించని షాక్..సెప్టెంబరు 12, సెప్టెంబరు 13న దర్శనాలు రద్దు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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