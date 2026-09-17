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Tirumala Darshan News: కేవలం 2 గంటల్లోనే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం..తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్!

Tirumala Darshan News: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ సాధారణ స్థితికి చేరడంతో, ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు లేని సాధారణ భక్తులకు కేవలం రెండు గంటల్లోనే స్వామివారి దర్శనభాగ్యం కలుగుతోంది. సెప్టెంబరు 17 నాటికి కేవలం నాలుగు కంపార్ట్‌మెంట్లలోనే భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఒక్కరోజులోనే 71,196 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, రూ.2.46 కోట్ల హుండీ ఆదాయం సమకూరింది. భక్తుల కోసం టీటీడీ విస్తృతమైన అన్నప్రసాదం, తాగునీరు, అత్యవసర వైద్య సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 17, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:20 PM IST
Tirumala Darshan News: కేవలం 2 గంటల్లోనే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం..తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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