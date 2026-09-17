Tirumala Darshan News: కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల గిరులలో నిత్యం గోవింద నామస్మరణ మార్మోగుతోంది. సాధారణంగా శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉండటంతో భక్తులు ఎంతో ప్రశాంత వాతావరణంలో శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకుని తరిస్తున్నారు.
సెప్టెంబరు 17వ తేదీ ఉదయం నాటికి వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని కేవలం 4 కంపార్ట్మెంట్లలో మాత్రమే భక్తులు వేచి ఉన్నారు. దీనితో స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్లు లేని సాధారణ భక్తులకు కూడా కేవలం 2 గంటల వ్యవధిలోనే స్వామివారి దర్శనం కలుగుతోంది. ఇంత తక్కువ సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతుండటంతో దూరప్రాంతాల నుండి వచ్చిన భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భక్తుల సంఖ్య, హుండీ ఆదాయం..
గడిచిన ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే 71,196 మంది భక్తులు శ్రీవారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని కన్నులారా వీక్షించారు. స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకోవడంలో భాగంగా కల్యాణకట్టలో 22,581 మంది భక్తులు తమ తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే భక్తులు తమ స్థోమతకు తగినట్లుగా కానుకలు సమర్పించడంతో హుండీ ద్వారా ఒక్కరోజులోనే రూ.2.46 కోట్ల భారీ ఆదాయం వచ్చింది.
స్వామివారి దర్శనం ముగించుకున్న భక్తులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే 3.69 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదాలను కొనుగోలు చేశారు. శ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద భవనంలో 1.61 లక్షల మంది భక్తులు రుచికరమైన అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న వారికి టీటీడీ అధికారులు అన్నప్రసాదాలు, పాలు, తాగునీరు అందిస్తున్నారు. భక్తుల ఆరోగ్య భద్రత నిమిత్తం అశ్విని ఆసుపత్రి ద్వారా 3,212 మంది భక్తులకు తక్షణ వైద్య సేవలు అందజేశారు.
తిరుమలలో రద్దీ తక్కువగా ఉన్న ఈ సమయంలో భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రను మరింత సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చని టీటీడీ అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. క్యూలైన్లలో క్రమశిక్షణ పాటించి సిబ్బందికి సహకరించాలని, తిరుమల పవిత్రతను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కాగా, రాబోయే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
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