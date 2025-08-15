English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Tickets: తిరుమలకు నవంబర్‌లో వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? దర్శన టికెట్లు విడుదల

Book TTD November Quota Tickets And Services Here Full Details: ఇల లోక స్వర్గధామంగా విలసిల్లుతున్న తిరుమల ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలనుకుంటున్నారా? దర్శన టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. నవంబర్‌ కోటాకు సంబంధించిన టికెట్లను తిరుమల దేవస్థానం విడుదల చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 15, 2025, 07:56 AM IST

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
6
Mohammad siraj
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
Tirumala Tickets: తిరుమలకు నవంబర్‌లో వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? దర్శన టికెట్లు విడుదల

TTD November 2025 Quota Release: కోరిన కోరికలు తీర్చే దేవుడిగా.. ఆపద మొక్కులవాడిగా భక్తుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్న తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? ప్రణాళికగా వెళ్తే స్వామి దర్శనం దివ్యంగా జరుగుతుంది.. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తిరుమల తీర్థయాత్ర గుర్తిండిపోయేలా నిలుస్తుంది. దీనికోసం ముందే తిరుమల దర్శన టికెట్లు, ఆర్జిత సేవల టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్‌ నెలకు సంబంధించిన టికెట్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విడుదల చేసింది. ఎప్పుడు ఏ దర్శన టికెట్లు? ఏ రోజు వేటికి సంబంధించిన టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయో పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Mahabubnagar: భారీ వర్షాలతో పాలమూరు జిల్లాలో బీభత్సం.. ప్రాజెక్టులు కళకళ

తిరుమల టికెట్ల తేదీలు
ఎలక్ట్రానిక్ డిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగస్టు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

రిజిస్ట్రేషన్లు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటాయి.

అర్జీత సేవ
కల్యాణం, ఊంజల్ సేవ, అర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ టికెట్లు 21వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

Also Read: Telangana RTC: రాఖీ పౌర్ణమికి తెలంగాణ మహిళల 'రికార్డు ప్రయాణం'.. ఆర్టీసీ లెక్కలు ఇవే!

ఆన్‌లైన్ సేవ (వర్చువల్ పాటిస్పెషన్)
కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలకు, కనెక్ట్ చేయబడిన దర్శన కోటా బుకింగ్ కోసం 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

అంగప్రదక్షిణం టోకెన్లు
23వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

సీనియర్ సిటిజన్లు /  దివ్యాంగులు
ప్రత్యేక వసతులు కలిగిన వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు సంబంధించిన టికెట్లు 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

వీఐపీ దర్శనం (స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం)
అత్యంత డిమాండ్‌ కలిగిన వీఐపీ దర్శనం రూ.300 టికెట్లు ఆగస్టు 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

తిరుమల, తిరుపతి వసతి
దర్శన టికెట్లు బుక్‌ అయిన వారు తిరుమల, తిరుపతిలో వసతి కోసం ముందే గదులు బుక్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంది. గదుల బుకింగ్‌ కోసం ఆగస్టు 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అందదుబాటులో ఉంటాయి.

తిరుపతి పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, తిరుచానూరు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.200/) టికెకెట్లు ఆగస్టు 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

సప్త గోవు ప్రదక్షిణ శాల, అలిపిరి వద్ద శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యానుగ్రహ విశేష హోమం వంటి ప్రత్యేక టికెట్లు ఆగస్టు 26వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala Darshan TicketsTirumala templeDevoteesVIP Darshan TicketsArjitha Seva

Trending News