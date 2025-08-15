TTD November 2025 Quota Release: కోరిన కోరికలు తీర్చే దేవుడిగా.. ఆపద మొక్కులవాడిగా భక్తుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్న తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? ప్రణాళికగా వెళ్తే స్వామి దర్శనం దివ్యంగా జరుగుతుంది.. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తిరుమల తీర్థయాత్ర గుర్తిండిపోయేలా నిలుస్తుంది. దీనికోసం ముందే తిరుమల దర్శన టికెట్లు, ఆర్జిత సేవల టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన టికెట్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విడుదల చేసింది. ఎప్పుడు ఏ దర్శన టికెట్లు? ఏ రోజు వేటికి సంబంధించిన టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయో పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తిరుమల టికెట్ల తేదీలు
ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగస్టు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
రిజిస్ట్రేషన్లు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటాయి.
అర్జీత సేవ
కల్యాణం, ఊంజల్ సేవ, అర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ టికెట్లు 21వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఆన్లైన్ సేవ (వర్చువల్ పాటిస్పెషన్)
కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలకు, కనెక్ట్ చేయబడిన దర్శన కోటా బుకింగ్ కోసం 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
అంగప్రదక్షిణం టోకెన్లు
23వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సీనియర్ సిటిజన్లు / దివ్యాంగులు
ప్రత్యేక వసతులు కలిగిన వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు సంబంధించిన టికెట్లు 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
వీఐపీ దర్శనం (స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం)
అత్యంత డిమాండ్ కలిగిన వీఐపీ దర్శనం రూ.300 టికెట్లు ఆగస్టు 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
తిరుమల, తిరుపతి వసతి
దర్శన టికెట్లు బుక్ అయిన వారు తిరుమల, తిరుపతిలో వసతి కోసం ముందే గదులు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. గదుల బుకింగ్ కోసం ఆగస్టు 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి అందదుబాటులో ఉంటాయి.
తిరుపతి పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, తిరుచానూరు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.200/) టికెకెట్లు ఆగస్టు 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సప్త గోవు ప్రదక్షిణ శాల, అలిపిరి వద్ద శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యానుగ్రహ విశేష హోమం వంటి ప్రత్యేక టికెట్లు ఆగస్టు 26వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
