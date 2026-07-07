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తిరుమలకు పెరిగిన ప్రముఖుల రాక.. సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం!

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వివిధ కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతుండగా, ఎస్ఎస్‌సీ (SSC) దర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తిరుమలకు ప్రముఖుల రాక కూడా పెరిగింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 07, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:15 AM IST
తిరుమలకు పెరిగిన ప్రముఖుల రాక.. సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం!
Image Credit: Tirumala News Today: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తిరుమలకు పెరిగిన ప్రముఖుల రాక.. సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం!
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