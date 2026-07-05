/తిరుమలలో హౌస్‌ కీపింగ్‌ సిబ్బంది నిజాయితీ.. రూ.5 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు అప్పగింత

Honesty Of Tirumala House Keeping Staff: కంగారులో రూ.లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు భక్తుడు మరచిపోయి వెళ్లగా.. హోటల్ గది శుభ్రం చేయడానికి వచ్చిన హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బంది నిజాయితీని చాటుకున్నారు. బంగారు ఆభరణాలు కనిపించగానే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తీసుకోకుండా నిజాయితీగా పోగొట్టుకున్న బాధిత భక్తుడికి అప్పగించారు. అయితే పోయిన ఆభరణాలు తిరిగి లభించడంతో ఆ భక్తుడు ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. తిరుమల కొండపై ఎవరికీ అన్యాయం జరగదని ఆ భక్తుడి కుటుంబం భావించింది.
తిరుమలలో మరోసారి హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బంది నిజాయితీ చాటుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన భక్తుడు సుధీర్ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి తిరుమల వచ్చారు. కొండపైన అన్నమయ్య భవన్లోని రూమ్ నంబర్-3లో జూలై 4వ తేదీన బస చేశారు. స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్న సుధీర్ కుటుంబసభ్యులు జూలై 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1 గంట 16 నిమిషాలకు గదిని ఖాళీ చేశారు. తమ స్వస్థలం తిరుగుప్రయాణమైన సుధీర్ కుటుంబం గదిలో బంగారు ఆభరణాలు మరచిపోయారు.
గదిని శుభ్రం చేసేందుకు వెళ్లిన హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బందికి బంగారు నగలు కనిపించడంతో వెంటనే వారు సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఆ బంగారు ఆభరణాలను భద్రపరిచిన అధికారులు భక్తుడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గది బుక్ చేసుకునే సమయంలో ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా హైదరాబాద్కు చెందిన సుధీర్కు ఫోన్ చేశారు. నగలు మరచిపోయారు వచ్చి తీసుకెళ్లమని చెప్పడంతో ఆ భక్తుడి కుటుంబం షాక్కు గురయ్యింది. పోయిన నగదు తిరిగి రావడంతో ఆ కుటుంబం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.
వెంటనే కొండపైకి వచ్చిన సుధీర్కు టీటీడీ అధికారులు సుమారు రూ.5 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను సురక్షితంగా అప్పగించారు. హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బంది నిజాయితీని కొనియాడుతూ టిటిడి అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో తిరుమలలో విధులు నిర్వహిస్తున్న హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బంది మరోసారి తమ నిబద్ధత, నిజాయితీని చాటుకున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బందిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు అభినందించారు. ఈ వార్త వైరల్గా మారింది.
భక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి
తిరుమల కొండపై ఎవరికీ అన్యాయం జరగదని.. అంతా శ్రీనివాసుడు చూసుకుంటాడనే అభయం ఈ ఘటనతో భక్తులకు మరోమారు తెలిసింది. అయినా కూడా భక్తులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని టీటీడీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. బంగారు నగలు హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బంది కాకుండా మరేఇతర ఎవరైనా చూసి ఉండి ఉంటే వాటిని ఎత్తుకెళ్లేవారని టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్త చర్యలు.. ఎంత నిఘా ఉంచినా కూడా భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు తమ వస్తువులకు తామే బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. ఇకనైనా భక్తులు తమ వస్తువుల పట్ల జాగ్రత్తగా చూడాలని చెబుతున్నారు.