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తిరుమలలో హౌస్‌ కీపింగ్‌ సిబ్బంది నిజాయితీ.. రూ.5 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు అప్పగింత

Tirumala House Keeping Staff Return Devotee Ornaments: చిన్న ఉద్యోగం చేసుకునే హౌస్‌ కీపింగ్‌ ఉద్యోగులు నిజాయతీని చాటుకున్నారు. గది శుభ్రం చేయడానికి వచ్చిన సిబ్బంది అక్కడ కనిపించిన బంగారు ఆభరణాలను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దాచుకోకుండా నిజాయితీగా పోగొట్టుకున్న భక్తుడికి అప్పగించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:29 PM IST
తిరుమలలో హౌస్‌ కీపింగ్‌ సిబ్బంది నిజాయితీ.. రూ.5 లక్షల బంగారు ఆభరణాలు అప్పగింత
Image Credit: Tirumala House Keeping Staff HonestySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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