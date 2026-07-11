/తిరుమల నడక మార్గంలో చిరుత పులి కలకలం.. భయంతో పరుగులు తీసిన భక్తులు, వైరల్ వీడియో!

Tirumala Leopard Video: సాధారణంగా తిరుమలకు నడకమార్గంలో భక్తులు తమ మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి వస్తుంటారు. అయితే, అప్పుడప్పుడ చిరుత సంచారం కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా నిన్న రాత్రి కూడా అలిపిరి మెట్లమార్గంలో చిరుతను చూడగానే భక్తులు భయంతో అరుపులు, కేకలు వేస్తూ అక్కడి నుండి ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ అవాస్తవ పరిస్థితుల్లో వెంటనే అప్రమత్తమైన టీటీడీ భద్రతా సిబ్బంది, అటవీశాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి, భయాందోళనలో ఉన్న భక్తులను క్షేమంగా, సురక్షితంగా ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఈ ఉత్కంఠభరితమైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి. భక్తుల రక్షణ, భద్రత దృష్ట్యా, అటవీశాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించి సదరు ప్రాంతంలో పర్యవేక్షణను, గస్తీని మరింత పటిష్టం చేశారు.