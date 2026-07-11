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తిరుమల నడక మార్గంలో చిరుత పులి కలకలం.. భయంతో పరుగులు తీసిన భక్తులు, వైరల్ వీడియో!

తిరుమల పుణ్యక్షేత్ర పరిసరాల్లో మరోసారి చిరుతపులి సంచారం భక్తులలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ముఖ్యంగా భక్తులు ఉపయోగిస్తున్న అలిపిరి నడక మార్గంలో, శ్రీ నరసింహ స్వామి ఆలయానికి సమీప ప్రాంతంలో నిన్న రాత్రి చిరుతపులి కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.  ఇందులకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 11, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:41 AM IST
తిరుమల నడక మార్గంలో చిరుత పులి కలకలం.. భయంతో పరుగులు తీసిన భక్తులు, వైరల్ వీడియో!
Image Credit: Tirumala Leopard Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తిరుమల నడక మార్గంలో చిరుత పులి కలకలం.. భయంతో పరుగులు తీసిన భక్తులు, వైరల్ వీడియో!
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