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తిరుమల సమాచారం.. సర్వ దర్శనానికి 18 గంటలకు పైగా సమయం..

Tirumala News: భక్తుల కొంగు బంగారం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు నిరంతరం తిరుమలకు విచ్చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న మంగళవారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఓ మోస్తరుగా ఉంది. అంతేకాదు టోకెన్లు లేకుండా సర్వ దర్శనంలో ఉన్న భక్తులకు 18 గంటల పైగా సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:58 AM IST
తిరుమల సమాచారం.. సర్వ దర్శనానికి 18 గంటలకు పైగా సమయం..
Image Credit: TTD News (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తిరుమల సమాచారం.. సర్వ దర్శనానికి 18 గంటలకు పైగా సమయం..
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