/తిరుమల సమాచారం.. సర్వ దర్శనానికి 18 గంటలకు పైగా సమయం..

TTD News: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు నిరంతరం తిరుమలకు వస్తూనే ఉంటారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,394 భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి 31,129 భక్తులు తల నీలాలు సమర్పించారు. మరోవైపు హుండీ కానుకలు ప్లస్ ఆదాయం అంతా కలిపి రూ. 4.72 కోట్లు వచ్చినట్టు తిరుమల అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాదు 4 లక్షల 9 మంది లడ్డూలు విక్రయించినట్టు చెప్పారు. అంతేకాదు 2.37 లక్షల మందికి అన్న ప్రసాదాలు నివేదించినట్టు టీటీడీ పేర్కొంది.
ఇక శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు 25 కంపార్ట్మెంట్లో వేచియున్నారు. సర్వదర్శనం కోసం లైన్లో నిలబడ్డ వాళ్లకు 18 గంటలకు పైగా సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అంతేకాదు తిరుమల శ్రీవారిని ఈ రోజు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. తెలంగాణ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విప్ గన్న బాబు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వారిలో ఉన్నారు. వీరు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. స్వామి వారి దర్శనం అనంతరం రంగనాయక మండపంలో వేద పండితులు వారికి వేదాశీర్వచనం అందించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
ఈ సారి అధిక మాసం రావడంతో తిరుమలలో రెండు సార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమల తిరుమతి దేవస్థానం సైతం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23వ తేదీ వరకు నవాహ్నిక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. అటు అక్టోబర్ 12 నుండి 20 వరకు దసరా నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఆయా సందర్భాల్లో ఎక్కువ భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో టీటీడీ తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
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