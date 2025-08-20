English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BR Naidu VS YS Jagan: జగన్, భారతీలు తిరుమలలో గుండు కొట్టించుకొవాలి.!.మాజీ సీఎంకు ఇచ్చిపడేసిన టీటీడీ చైర్మన్.. ఏమన్నారంటే..?

br naidu fires on ys jagan: మాజీ సీఎం జగన్ ఆయన సతీమణి నిజంగా కలియుగదైవం అంటే నమ్మకముంటే తిరుమలలో గుండు కొట్టించుకుని నామాలు పెట్టించుకొవాలని టీటీడీ చైర్మన్ సవాల్ విసిరారు. ఈక్రమంలో గత ప్రభుత్వ పాలనపై మండిపడ్డారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 08:38 PM IST
  • మాజీ సీఎంపై మండిపడిన బీఆర్ నాయుడు..
  • అక్రమాలు బైటకు తీస్తామని వార్నింగ్..

BR Naidu VS YS Jagan: జగన్, భారతీలు తిరుమలలో గుండు కొట్టించుకొవాలి.!.మాజీ సీఎంకు ఇచ్చిపడేసిన టీటీడీ చైర్మన్.. ఏమన్నారంటే..?

ttd board chairman br naidu fires on former cm ys jagan: గత వైసీపీ పాలనలో తిరుమలల అనేక అక్రమాలు జరిగాయని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు..  మాజీ సీఎం జగన్ పై  తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఆయన మాజీ సీఎం జగన్ పాలనపై మరోసారి తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. గత ప్రభుత్వ పాలనలో   తిరుమల కొండపై క్యాంటీన్లలో వైసీపీ మాఫియా నడిచిందన్నారు.

తమ సర్కారు వచ్చిన తర్వాత హోటల్‌ మాఫియాపై లీగల్‌గా ఫైట్‌ చేస్తున్నామన్నారు.  శ్రీవారి సేవలో నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. అదే విధంగా.. ఈ 9 నెలల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా దుర్వినియోగం కాలేదన్నారు. సాక్షి గజదొంగలు ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

జగన్‌, భారతిరెడ్డి, కరుణాకర్‌రెడ్డి వీళ్లంత ఎవరని అన్నారు.  మన హిందూ దేవాలయాలపై దాడి చేయడానికి వీళ్లెవరంటూ ఏకీపారేశారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా మాట్లాడుతున్నారని,  దమ్ముంటే జగన్‌, భారతిరెడ్డి తిరుమలకు వచ్చి..గుండు కొట్టించుకుని, నామాలు పెట్టించుకుని మాట్లాడాలని బీఆర్ నాయుడు సవాల్ విసిరారు.  వాళ్లు తిరుమల రారు.. ప్రసాదాలు తినరంటూ మండిపడ్డారు.  టీటీడీ పాలక మండలి ఏర్పడిన బోర్డు తొలి సమావేశంలోనే టికెట్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు.

తనకు ఇచ్చిన వంద టికెట్లను నేను ఏనాడూ వాడలేదన్నారు. అంతే కాకుండా..తనపై లేని ఆరోపణలు చేస్తే వదిలేది లేదన్నారు. మీరు ఎవరితోనైనా పెట్టుకోండి.. బీఆర్‌ నాయుడితో కాదని,  తప్పు చేస్తే చొక్కా పట్టుకుని అడగండని సవాల్ విసిరారు. పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే ఊరుకునేదే లేదని, అందరి లెక్కలు బైటకు తీస్తానన్నారు.

టీటీడీ ఛైర్మన్‌ 2022లో జగన్‌ చేసిన పనికి ఇప్పుడు రూ. 140 కోట్లు వడ్డీలు కడుతున్నామన్నారు. ఇంకా అది చాలక.. టీటీడీని అప్పులపాలు, అప్రతిష్టపాలు చేయాలనే కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు.

 కరుణాకర్‌రెడ్డి దోపిడీ దొంగ..ఆయన అవినీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాడని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  కరుణాకర్‌రెడ్డి చేయని అక్రమాలు లేవని, వీళ్లంతా పెద్ద గజదొంగలు.. త్వరలోనే జైలుకెళ్తారని టీటీడీ చైర్మన్ అన్నారు.

కరుణాకర్‌రెడ్డి, ఆయన కొడుకు చేయని దందాలు లేవని బీఆర్ నాయుడు అన్నారు.  ఒరిజినల్‌ క్రిస్టియన్లు ఎవరూ మన జోలికి రారు...వీళ్లంతా కన్వర్టెడ్‌ క్రిస్టియన్లంటూ సెటైర్ లు వేశారు. తాము.. దేవుడి సేవ చేయడానికి వచ్చాం.. మీలా దోచుకోవడానికి కాదని ఇచ్చిపడేశారు. అదే విధంగా.. తిరుమలలో మెరుగైన సేవల కోసం..భక్తుల సలహాలు, సూచనలు తీసుకుంటున్నమని బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD Newsbr naidu fires on ys jaganbr naidu hot comments on ys jaganAp politics

