Tirumala News: తిరుమలలో కన్నుల పండువగా ప్రణయ కలహ మహోత్సవం..

Tirumala News:తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి ప్రణయ కలహ మహోత్సవం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. తిరుమలలో అత్యంత వైభవంగా జరిగిన ప్రణయ కలహోత్సవంలో  శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా స్వామి పాల్గొని భక్తులను అనుగ్రహించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:30 PM IST

Tirumala Tirupati Devastanam: తిరుమల అంటేనే నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం. అక్కడ ప్రతి నిత్యం ఏదో ఒక పూజతో పాటు ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా తిరుమలలో ఈ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సాయంత్రం స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులు బంగారు పల్లకీలపై వేర్వేరుగా వైభవోత్సవ మండపం నుంచి ఊరేగింపుగా బయలుదేరి వరాహస్వామి ఆలయం సమీపంలో ఒకరికొకరు ఎదురేగారు. 

ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామివారి తరఫున, అమ్మవార్ల తరఫున వేర్వేరుగా ఆళ్వారు దివ్య ప్రబంధంలోని పాశురాలతో స్తుతించారు. అనంతరం అమ్మవార్లు స్వామివారిని నిందాస్తుతి చేయగా, ఆ తరువాత ఒకరిపై ఒకరు పూల బంతులను విసురుకుంటూ, స్వామివారు పుష్పఘాతం నుంచి తప్పించుకునే ఆసక్తికరమైన ఘట్టాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. 

ఈ విధంగా కలహ శృంగార భరితంగా ప్రణయకలహ మహోత్సవం ఘనంగా ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అధికారులు, అర్చకులు, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. తిరుమలలో సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించే ఉత్సవాలు భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని పెంపొందిస్తాయని టీటీడీ అదనపు ఈవో తెలిపారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

TTDPranaya Kalaha MahotsavamtirumalaTirumala tirupati devastanamTTD Uthsavalu

