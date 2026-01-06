Tirumala News: తిరుమలలో కన్నుల పండువగా ప్రణయ కలహ మహోత్సవం..

Tirumala Tirupati Devastanam: తిరుమల అంటేనే నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం. అక్కడ ప్రతి నిత్యం ఏదో ఒక పూజతో పాటు ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా తిరుమలలో ఈ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సాయంత్రం స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులు బంగారు పల్లకీలపై వేర్వేరుగా వైభవోత్సవ మండపం నుంచి ఊరేగింపుగా బయలుదేరి వరాహస్వామి ఆలయం సమీపంలో ఒకరికొకరు ఎదురేగారు.
ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామివారి తరఫున, అమ్మవార్ల తరఫున వేర్వేరుగా ఆళ్వారు దివ్య ప్రబంధంలోని పాశురాలతో స్తుతించారు. అనంతరం అమ్మవార్లు స్వామివారిని నిందాస్తుతి చేయగా, ఆ తరువాత ఒకరిపై ఒకరు పూల బంతులను విసురుకుంటూ, స్వామివారు పుష్పఘాతం నుంచి తప్పించుకునే ఆసక్తికరమైన ఘట్టాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
ఈ విధంగా కలహ శృంగార భరితంగా ప్రణయకలహ మహోత్సవం ఘనంగా ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అధికారులు, అర్చకులు, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. తిరుమలలో సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించే ఉత్సవాలు భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని పెంపొందిస్తాయని టీటీడీ అదనపు ఈవో తెలిపారు.
