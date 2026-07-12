/TTD: అక్టోబర్ నెల శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు, వసతి గదుల కోటా విడుదల.. ఏ రోజు ఏ టికెట్లు అంటే?

TTD October Quota 2026 Released: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలని భక్తులు ఎంతో ఆశపడతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ప్రత్యేక దర్శన కోటా టికెట్లను జారీ చేస్తారు. వీటిని ఆన్లైన్లో ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి.. తద్వారా మూడు నెలల తర్వాత దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఆర్జిత సేవలు, సహస్రదీపాలంకరణ, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం, దివ్యాంగులు, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక టోకెన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అదే రోజు గదుల కోటా కూడా విడుదల చేస్తారు. కాబట్టి, ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే దర్శన సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు. అక్టోబర్ నెల దర్శన కోట వివరాలను TTD ఈరోజు విడుదల చేసింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. శ్రీవారి అర్చిత సేవా టికెట్లు, అంటే సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన సేవలకు సంబంధించిన కోటను జూలై 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఆన్లైన్లో భక్తులు ఈ సేవలను సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సేవా టికెట్ల కోసం ఎలక్ట్రానిక్ లాటరీ (Lucky Dip) ప్రక్రియ జూలై 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. భక్తులు తమ ఆధార్ కార్డు, పేరు, ఫోన్ నెంబర్ ,ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. లాటరీలో ఎంపికైన వారు 20 నుండి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు నిర్ణీత సొమ్ము చెల్లిస్తే వారికి టికెట్లు మంజూరు చేయబడతాయి.
అదేవిధంగా, 2026 జూలై 21వ తేదీన తిరుమల శ్రీవారి కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకరణ సేవా టికెట్లు ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ సమయంలో భక్తులు సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. వర్చువల్ సేవా కోటా వివరాలను అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల చేస్తారు.
జూలై 23వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లు, మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు శ్రీవారి ట్రస్ట్ దర్శన టికెట్లు విడుదలవుతాయి. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ,దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం ఉచిత ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లను TTD ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఈ సమయాన టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే వారు తక్కువ సమయంలోనే స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు.
చాలామంది ఎదురుచూస్తున్న రూ.300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు జూలై 24వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదలవుతాయి. తిరుమలలో గదుల కోటా కూడా అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. శ్రీవారి అర్చిత సేవలు, దర్శన టికెట్లను కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని TTD కోరుతోంది. మధ్యవర్తుల మాటలు నమ్మి డబ్బులు చెల్లించవద్దని, ఎవరైనా అలాంటి వారు కనిపిస్తే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలని హెచ్చరించింది.
తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల విషయానికి వస్తే.. ఈ ఏడాది అధికమాసం కారణంగా రెండు సార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించి తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహంలో ఇటీవల సమావేశం జరిగింది. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని ప్రోటోకాల్ మార్పులు చేశారు. ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, అలాగే వృద్ధులు, దివ్యాంగులు మరియు చిన్న పిల్లల దర్శనాలు రద్దు చేయబడ్డాయి. మాడవీధుల్లో గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేయడం మరియు ప్రసాదాల పంపిణీ కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది.
అలిపిరి టోల్ గేట్ వద్ద వాహనాల రద్దీ..
భక్తుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల అలిపిరి టోల్ గేట్ వద్ద వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. భక్తుల రద్దీ కారణంగా ఈరోజు టోల్ గేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా మారింది. ముఖ్యంగా శని, ఆదివారాల్లో శ్రీవారి దర్శనానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు రావడం వల్ల వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. ఘాట్ రోడ్డుపై వాహనాలను విడతల వారీగా అనుమతిస్తూ టీటీడీ సిబ్బంది ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. ఈ ట్రాఫిక్ వల్ల తిరుమలకు చేరుకోవడానికి సాధారణ సమయం కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు. కావున భక్తులు ఓపికతో వ్యవహరించి, ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి సహకరించాలని TTD సూచించింది.
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