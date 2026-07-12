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TTD: అక్టోబర్ నెల శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు, వసతి గదుల కోటా విడుదల.. ఏ రోజు ఏ టికెట్లు అంటే?

మరో రెండు మూడు రోజుల్లో ఆషాఢ అమావాస్య రానున్న నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. నిన్న ఒక రోజే 92,017 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, ఇందులో 47,949 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ. 3.93 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ప్రకటించింది. మరోవైపు, అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక దర్శన కోటాను కూడా విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా భక్తులు దర్శన, గదుల కోట వివరాలను తెలుసుకొని శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 12, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:40 PM IST
TTD: అక్టోబర్ నెల శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు, వసతి గదుల కోటా విడుదల.. ఏ రోజు ఏ టికెట్లు అంటే?
Image Credit: TTD October Quota 2026 Released

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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TTD: అక్టోబర్ నెల శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు, వసతి గదుల కోటా విడుదల.. ఏ రోజు ఏ టికెట్లు అంటే?
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