  /Tirumala: తిరుమలలో వెల్లివిరిసిన ఆధ్యాత్మికత! పోటెత్తిన విఐపీలు, శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

Tirumala: తిరుమలలో వెల్లివిరిసిన ఆధ్యాత్మికత! పోటెత్తిన విఐపీలు, శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

Tirumala Rush Alert Today: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరగడం కొనసాగుతోంది. వేసవి సెలవుల కారణంగా వీకెండ్ కావడంతో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. నిన్న ఒక్కరోజే సుమారు 92 వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, అందులో 52 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్నటికే టీటీడీ ద్వారా రూ. 3.76 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని వెల్లడించారు. భక్తులు శిలాతోరణం వరకు లైన్లలో వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 31, 2026, 10:16 AM IST|Updated: May 31, 2026, 10:16 AM IST
About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

