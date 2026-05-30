/Tirumala Darshan: తిరుమల దర్శనానికి భారీ రద్దీ.. రేపు కొండపైకి రాకపోవడమే మంచిది

Tirumala Devotees Rush: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతోంది. వేసవి సెలవులు ముగిసిపోతుండడంతో ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన తిరుమలను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. వేసవి సెలవులకు తోడు వరుసగా సెలవులు లభించడంతో భక్తులు తిరుమలకు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుంటున్నారు. తిరుమల గిరులు భక్తజన సంద్రంతో నిండిపోయాయి. ఎటు వైపు చూసినా భక్తులు తండోపతండాలుగా కనిపిస్తున్నారు. దీంతో రేపు ఆదివారం కొండపైకి మరింత తీవ్ర స్థాయిలో రద్దీ కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
వేసవి సెలవులు, వారాంతపు సెలవులు కావడంతో వైకుంఠనాథుడిని దర్శించుకునేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. కాలినడక మార్గం, రోడ్డు మార్గాల ద్వారా భక్తులు తిరుమలకు పోటెత్తుతున్నారు. దీంతో కొండపై వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని 31 కంపార్టుమెంట్లు పూర్తిగా నిండిపోయి.. క్యూలైన్లు వెలుపలికి వచ్చేశాయి. శ్రీవారి ఉచిత దర్శనానికి ఏకంగా 24 గంటల సమయం పడుతోంది.
తిరుమల గిరులు గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి. శని, ఆదివారాలు.. వారాంతపు సెలవులు కావడంతో భక్తుల తాకిడి ఊహించని స్థాయిలో పెరిగింది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని మొత్తం 31 కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో పూర్తిగా నిండిపోయాయి. క్యూలైన్లు కాంప్లెక్స్ వెలుపలకి వచ్చి కిలోమీటర్ల మేర భక్తులతో నిండిపోయాయి. నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో ఉన్న షెడ్లన్నీ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. భక్తుల సంఖ్య గంటగంటకు పెరుగుతుండడంతో ఆందోళనకర పరిస్థితి ఏర్పడింది. అక్కడ నుంచి క్యూలైన్ ఏటీసీ గుండా.. కృష్ణతేజ సర్కిల్ మీదుగా ఏకంగా శిలాతోరణం రహదారి వరకు భక్తులు వరుసలో వేచి ఉన్నారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో శ్రీవారి సర్వదర్శనం (ఉచిత దర్శనం) కోసం వేచి ఉన్న భక్తులకు దాదాపు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం రూ.300 టికెట్లు, స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం కలిగిన భక్తులకు దర్శనానికి 5 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూలైన్లలో గంటల కొద్దీ సమయం వేచి ఉన్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు, చల్లని మజ్జిగను పంపిణీ చేస్తున్నారు. టీటీడీ తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలతో క్యూలైన్లలో ఉన్న భక్తులకు తీవ్ర ఎండ, అలసట నుంచి ఉపశమనం లభిస్తోంది.
దర్శనానికి ఇలా ఉండగా.. గదులు, లాకర్లకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. తిరుమలలో గదులకు తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. భక్తుల సంఖ్య లక్షకు చేరడంతో గదులన్నీ బుక్ అయిపోయాయి. గదులు దొరకని వేలాది మంది భక్తులు తిరుమలలోని పార్కులు, ఓపెన్ షెడ్లలోనే తలదాచుకుంటున్నారు. ఈ రద్దీ మరో వారం పాటు ఉండే అవకాశం ఉంది. పరిస్థితి మరికొన్ని రోజులు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని టీటీడీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా భక్తులకు కల్పించాల్సిన మౌలిక వసతులపై టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు. దర్శనంతోపాటు టీటీడీ సేవల కోసం భక్తులు ఓపిక.. సంయమనంతో వ్యవహరించి.. తమకు సహకరించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.