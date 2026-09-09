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తిరుమలలో అన్నమయ్య భవన్‌ దగ్గర భారీ పాము కలకలం.. స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఏం చేశాడంటే?

Tirumala Snake Scare News: అన్నమయ్య భవన్ పరిసరాల్లో ఓ పాము హల్చల్ చేసింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలిదు కానీ ఒక్కసారిగా దర్శనమిచ్చింది. అయితే, అధికారులు స్నేక్‌ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించగా.. అక్కడి చేరుకుని దాదాని పట్టుకున్నాడు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 09, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:42 PM IST
తిరుమలలో అన్నమయ్య భవన్‌ దగ్గర భారీ పాము కలకలం.. స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఏం చేశాడంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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