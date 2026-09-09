/తిరుమలలో అన్నమయ్య భవన్‌ దగ్గర భారీ పాము కలకలం.. స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఏం చేశాడంటే?

Tirumala Snake Scare News: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కొండపై బుధవారం కాసేపు ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది. నిత్యం భక్తుల రద్దీతో కిటకిటలాడే అన్నమయ్య భవన్ సమీపంలో ఓ భారీ పాము హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమై కలకలం సృష్టించింది. ఈ సమయంలో భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, చివరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అన్నమయ్య భవన్ జరిగింది ఇదే..
తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ పరిసరాల్లో భక్తులతో పాటు TTD సిబ్బంది రాకపోకలు సాగిస్తుండగా ఒక్కసారిగా ఎక్కడి నుంచో వచ్చినో ఒక పాము వచ్చి ప్రత్యేక్షమైంది.. జనసంచారం అధికంగా ఉండే.. కీలక ప్రాంతంలో ఈ పాము సంచరిస్తుండటాన్ని గమనించిన భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది.. కొద్దిసేపు ఆ ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఉద్రిక్తత, గందరగోళం కూడా ఏర్పడిన్నట్లు సమాచారం. అయితే, కొందరు అప్రమత్తమైన భక్తులు వెంటనే స్థానిక TTD సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
రంగంలోకి స్నేక్ క్యాచర్..
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే TTDకి సంబంధించిన ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ పాముల భాస్కర్ నాయుడు హుటాహుటిన అన్నమయ్య భవన్ చేరుకున్నారు.. భక్తులు భయపడుతున్న సమయంలో ఆయన ఎంతో చాకచక్యంగా వ్యవహరించారట.. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా.. పాముకు హాని తలపెట్టకుండా.. దాదాని సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు..
సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలింపు..
పామును అతను పట్టుకోవడంతో భక్తులతో పాటు తిరుమల సిబ్బంది అందరూ ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా పట్టుకున్న పాముకు ఎలాంటి గాయాలు కాకుండా చూసుకున్న భాస్కర్.. దానిని ఒక సంచిలో బందించి శేషచలం అడవీ ప్రాంతంలోని విడిచి పెట్టిన్నట్లు తెలిపారు. స్నేక్ క్యాచర్ సమయస్ఫూర్తితో స్పందించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
TTD కీలక సూచనలు..
తిరుగమ కొండలు దట్టమైన శేషాచలం అడవుల మధ్య ఉండటం వల్ల తరచూ వన్యప్రాణులు, సర్పాలు జనావాసాల్లోకి రావడం సహజమని.. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు తప్పకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవకసరం ఉందని సూచించారు. తిరుమల పరిసరాల్లో ఎక్కడైనా పాములు కనిపిస్తే.. భక్తులు స్వయంగా పట్టుకునే సాహసం చేయకూడదని తెలిపారు.. రాళ్లు రువ్వడం లేదా వాటిని కర్రలతో కొట్టే ప్రయత్నాలు చేసి రెచ్చగొట్టవద్దని తెలిపారు..
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