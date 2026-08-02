/Tirumala Hundi: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల వడ్డీకాసుల వాడి హుండీ ఆదాయం.! . టీటీడీ చరిత్రలోనే మరో హిస్టరీ.!.

Tirumala srivari hundi hits high record in the july month: తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. అందుకే దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు. ఎన్నిగంటలైన కూడా క్యూలైన్ లో వేచి ఉంటారు. శ్రీవారి చల్లని చూపు కోసం పరితపిస్తారు. ఆతర్వాత ఏడుకొండలవాడ్ని దర్శించుకుని కానుకల్ని సమర్పించుకుంటారు. కొంత మంది తలనీలాలు, నిలువు దోపిడి,తమకు తోచినవిధంగా స్వామివారికి ధనం, బంగారం, కానుకల్ని వివిధ రూపాల్లో శ్రీవారికి సమర్పించుకుంటారు. గత నెలలో అంటే జులై మాసంలో తిరుమలకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. ఒకవైపు వరుస సెలవులు మరోవైపు వీకెండ్ లు మొదలైన రోజుల్లో తిరుమలకు క్యూలుకట్టారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీ చరిత్రలోనే హుండీ ఆదాయంలో జులై నెల సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది.
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జులై మాసంల హుండీ ఆదాయం సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ క్రమంలో భక్తులు వివిధ రూపాల్లో శ్రీవారికి భారీగా కానుకల్ని సమర్పించుకున్నారు. జులై నెలలో తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ద్వారా ఏకంగా రూ.140.28 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.
టీటీడీ చరిత్రలోనే ఒకే నెలలో ఈ స్థాయిలో హుండీ కానుకలు లభించడం ఇదే తొలిసారి. అంతే కాకుండా.. జులై నెల మొత్తం మీద 24.52 లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆతర్వాత ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. దీంతో తిరుమల జులై మాసం ఆల్ టైమ్ రికార్డు అని టీటీడీ వెల్లడించింది. దీనిలో విదేశాల నుంచి కూడా భారీగా కానుకలు అందినట్లు టీటీడీ పేర్కొంది.
మరోవైపు తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ కొనసాగుతుంది.
టోకెన్లు లేని భక్తులు శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం సుమారు 15 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతం 31 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. రూ. 300 భక్తుల దర్శనాలకు 4 గంటల సమయం పడుతుండగా, ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్నవారికి 5 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది.
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