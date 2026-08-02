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Tirumala Hundi: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల వడ్డీకాసుల వాడి హుండీ ఆదాయం.! . టీటీడీ చరిత్రలోనే మరో హిస్టరీ.!.

Ttd hundi record in July month: జులై మాసంలో భారీగా భక్తులు శ్రీవారి దర్శనాలకు తరలి వచ్చారు. దీంతో కానుకల రూపంలో  హుండీ ఆదాయం సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:37 PM IST
Tirumala Hundi: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల వడ్డీకాసుల వాడి హుండీ ఆదాయం.! . టీటీడీ చరిత్రలోనే మరో హిస్టరీ.!.
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Hundi: రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల వడ్డీకాసుల వాడి హుండీ ఆదాయం.! . టీటీడీ చరిత్రలోనే మరో హిస్టరీ.!.
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