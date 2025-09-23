English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Brahmotsavam 2025: అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవానికి తిరుమల సర్వం సిద్ధం అయింది. ప్రతి యేటా ఆశ్వయుజ మాసంలో దసరా నవరాత్రుల్లో బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఆ దేవ దేవుడికి స్వయంగా బ్రహ్మ దేవుడు నిర్వహించిన ఉత్సవాలు కాబట్టే దీనికి బ్రహ్మోత్సవాలు అని పేరు వచ్చింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 12:32 PM IST

Tirumala Brahmotsavam 2025: బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం.. నేడే అంకురార్పణ..

Tirumala Brahmotsavam 2025: తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ధ్వజారోహణానికి ముందురోజు చేపట్టే అంకురార్పణను నేటి సాయంత్రం జరుగనుంది. ఆలయ సన్నిధిలో సేనాధిపతి విష్వక్సేనుని పర్యవేక్షణలో రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటలకు ఈ క్రతువు నిర్వహిస్తారు. ముందుగా ఆలయానికి నైరుతి దిశలో భూదేవిని పూజించి పుట్ట మన్ను సేకరించి ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుంటారు. అందులో నవధాన్యాలు ఆరోపింపజేసే క్రతువును చేపడుతారు. ఇక రేపు  సాయంత్రం 5గంటల 43 నిమిషాల నుంచి 6 గంటల 15 నిమిషాల మధ్య  మీనలగ్నంలో  ధ్వజారోహణం జరుగనుంది. దీంతో స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు  ప్రారంభం  అవుతాయి.  ఇందుకు అవసరమైన దర్భచాప, తాడును ఊరేగింపుగా ఆలయ సన్నిధికి చేర్చారు. 

పురాణాల ప్రకారం శ్రీనివాసుడు వేంకటాద్రిపై వెలిసిన తొలినాళ్లలో లోక కల్యాణం కోసం బ్రహ్మదేవుడిని పిలిచి తనకు ఉత్సవాలు నిర్వహించమని ఆజ్ఞాపించారని తెలుస్తోంది.  బ్రహ్మదేవుడు 9 రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించారని , అందుకే  వీటికి 'బ్రహ్మోత్సవాలు' అని పేరు వచ్చిందంటారు.  తిరుమలలో జరిగే మిగిలిన ఉత్సవాలతో పోలిస్తే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా పెద్దయెత్తున, అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు వీక్షించడానికి ముక్కోటి దేవతలు భూమిపైకి వస్తారని చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా గరుడ సేవ రోజున ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని భావిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలు లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించబడతాయి. వెంకటేశ్వర స్వామివారిని వివిధ రూపాల్లో, అవతారాల్లో దర్శనం చేసుకున్న వారికి అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవడంతో పాటు, పుణ్యఫలాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

2025లో తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ 24 నుండి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి.  తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతి రోజు ఉదయం  8 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు,  ఇక  సాయంత్రం  7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు  శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అంతేకాదు తన భక్తులకు అభయ ప్రధానం చేస్తారు. ఈ అద్భుతమైన ఉత్సవాలను వీక్షించడం ఒక అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని ఇస్తుందనేది భక్తుల విశ్వాసం. బ్రహ్మోత్సవాలకు  భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఈ సారి  ఉపగ్రహ నిఘాను ఉంచనున్నట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్‌ నారాయణన్‌ చెప్పారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirumala Brahmotsavalu 2025Tirumala templeBrahmotsavamLord Tirumala Venkateshwara SwamyAndhra Pradesh

