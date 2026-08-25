/తిరుమలలో వైభవంగా పవిత్రోత్సవాలు.. దర్శన వేళల్లో కీలక మార్పులు..

TTD News: తిరుమలలో పవిత్రోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. రెండో రోజు సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్ప స్వామి వారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మంగళవాయిద్యాలు, వేదఘోషల నడుమ సాగిన స్వామివారి ఊరేగింపును భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో వీక్షించారు. అనంతరం రాత్రి యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఉదయం యాగశాలలో హోమాలు, ఇతర కార్యక్రమాలు జరిగాయి.
సంపంగి ప్రాకారంలో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి, పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, పసుపు సుగంధ ద్రవ్యాలతో శ్రీవారిని అభిషేకించారు. వేదఘోష, మంగళవాయిద్యాల నడుమ శ్రీవారి మూలవర్లు, ఉత్సవ మూర్తులు, జయవిజయులు, గరుడాళ్వారు, వరదరాజస్వామివారు, వకుళమాత అమ్మవారు, భూ వరాహస్వామివారు, శ్రీబేడి ఆంజనేయస్వామివారికి పవిత్రమాలలు సమర్పించారు అర్చకులు. ఈ కార్యక్రమం కన్నుల పండువగా సాగింది.
తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ..
మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని క్యూ కాంప్లెక్స్లోని 14 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి భక్తులకు 8 నుంచి 10 గంటల సమయం పడుతున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు తెలిపారు. నిన్న ఒక్క రోజే 77 వేల 85 మంది భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. 33 వేల 7 వందల 66 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. 4 లక్షల 61 వేల లడ్డూలు , 3 లక్షల 84 వేల అన్నప్రసాదాలు విక్రయాలు జరిగాయి. భక్తులు భారీగా రావడంతో హుండీ ఆదాయం 4 కోట్ల 61 లక్షలు సమకూరినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
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