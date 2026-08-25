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తిరుమలలో వైభవంగా పవిత్రోత్సవాలు.. దర్శన వేళల్లో కీలక మార్పులు..

Srivari Pavitrotsavalu: తిరుమల అంటేనే నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం. ఇక్కడ యేడాది పొడువునా.. ప్రతి రోజు ఏదో ఒక ఉత్సవం స్వామి వారికి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక బ్రహ్మోత్సవాల కంటే ముందు తిరుమలలో పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక రెండో రోజు సాయంత్రం స్వామి వారు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:05 PM IST
తిరుమలలో వైభవంగా పవిత్రోత్సవాలు.. దర్శన వేళల్లో కీలక మార్పులు..
Image Credit: TML Pavitrothsavalu (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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