/Tirupati Bomb Threat: తిరుపతిలో బాంబు కలకలం.. ఆధ్యాత్మిక నగరంలో హై-అలెర్ట్..పరుగులు తీసిన భక్తజనం!

Tirupati Bomb Threat News: కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపు తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. నిత్యం భక్తుల గోవింద నామస్మరణతో ప్రశాంతంగా ఉండే ఆధ్యాత్మిక నగరంలో ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు సృష్టించింది. నగర నడిబొడ్డున ఉన్న ప్రముఖ రాజ్పార్క్ హోటల్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ బెదిరింపు రావడం స్థానికంగా హైఅలర్ట్కు దారితీసింది.
ఒక్క కాల్తో పరుగులు పెట్టిన భక్తులు..
శుక్రవారం రోజున తిరుపతిలోని రాజ్పార్క్ హోటల్కు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి నుంచి ఇంటర్నెట్ కాల్ వచ్చింది. హోటల్ ప్రాంగణంలో బాంబు అమర్చినట్లు, ఏ క్షణంలోనైనా అది పేలిపోతుందంటూ సదరు వ్యక్తి తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బాంబు వార్త తెలియగానే హోటల్లో బస చేసిన భక్తులు, పర్యాటకులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందోననే ప్రాణభయంతో లగేజీ వదిలేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు పరుగులు తీశారు. దీంతో అక్కడ కొద్దిసేపు తీవ్ర గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది.
సదరు హోటల్ యాజమాన్యం వెంటనే అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. సమాచారం అందుకున్న అలిపిరి ఇన్చార్జి సీఐ రామకృష్ణ నేతృత్వంలో భారీ పోలీసు బలగాలు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. హోటల్ పరిసరాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా పోలీసులు ఏమాత్రం అలసత్వం వహించకుండా బాంబు స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. హోటల్లోని అన్ని గదులు, రిసెప్షన్ ఏరియా, వంటశాల, కాన్ఫరెన్స్ హాళ్లు, పార్కింగ్ స్థలాలను అత్యాధునిక పరికరాలతో అణువణువూ క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న ప్రతి వస్తువును నిశితంగా పరిశీలించారు. గంటల తరబడి శ్రమించి హోటల్ మొత్తం జల్లెడ పట్టారు.
సుదీర్ఘ తనిఖీల అనంతరం హోటల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు కానీ, అనుమానాస్పద వస్తువులు కానీ లభించలేదని పోలీసులు అధికారికంగా స్పష్టం చేశారు. దాంతో అది కేవలం భయాందోళనలు సృష్టించడానికి చేసిన 'ఫేక్ కాల్' (హుక్స్ కాల్) అని తేలింది.
బాంబు లేదని తేలడంతో పోలీసులు, హోటల్ యాజమాన్యం, ప్రయాణికులు అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కాగా, ఆధ్యాత్మిక నగరంలో అలజడి సృష్టించిన ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎవరు? ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేశాడు? అనే కోణంలో పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
