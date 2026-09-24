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Chandragiri Fort: చంద్రగిరి రాయల్ కోటలో ఆరిపోయిన వెలుగులు.. ఐదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన లైటింగ్ షో..!

Chandragiri Fort: విజయనగర సామ్రాజ్య వైభవానికి చంద్రగిరి కోట నిలువెత్తు సాక్ష్యం. కానీ ఇక్కడ పర్యాటకులను అలరించే లైటింగ్ షో గత ఐదేళ్లుగా నిలిచిపోయింది. పిడుగుపాటుతో ఆగిపోయిన ఈ రంగుల కాంతులు మళ్లీ ఎప్పుడు వెలుగుతాయో తెలియటం లేదు. కోట్ల విలువైన సాంకేతిక వ్యవస్థ పాడైతే... దాన్ని బాగుచేసే నాథుడే కరువయ్యాడు. పర్యాటక శాఖ నిర్లక్ష్యంపై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్..

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 24, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:15 PM IST
Chandragiri Fort: చంద్రగిరి రాయల్ కోటలో ఆరిపోయిన వెలుగులు.. ఐదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన లైటింగ్ షో..!
Image Credit: Chandragiri Fort

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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