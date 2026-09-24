/Chandragiri Fort: చంద్రగిరి రాయల్ కోటలో ఆరిపోయిన వెలుగులు.. ఐదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన లైటింగ్ షో..!

Chandragiri Fort: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులు, పర్యాటకులు తప్పక సందర్శించే చారిత్రక క్షేత్రం చంద్రగిరి కోట. రాజా మహల్, రాణి మహల్ కట్టడాలు నాటి విజయనగర నిర్మాణ వైభవానికి నిదర్శనాలు. పగటిపూట ఈ నిర్మాణాలను చూసి మైమరిచిపోయే పర్యాటకులకు... సాయంత్రం కోట చరిత్రను కళ్లకు కట్టే 'లైట్ అండ్ సౌండ్ షో' ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండేది. విజయనగర పతనానంతరం చంద్రగిరి ప్రాధాన్యతను వివరించే ఈ ప్రదర్శన పర్యాటకులను ఎంతో ఆకట్టుకునేది.
2000వ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన ఈ లైటింగ్ షో కోసం అత్యాధునిక సౌండ్ సిస్టమ్, రంగురంగుల లేజర్ ప్రొజెక్టర్లను అమర్చారు. తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో మహా నటులు ఎన్టీఆర్, అమితాబ్ బచ్చన్ గొంతులతో వినిపించే వాయిస్ ఓవర్లు ఈ ప్రదర్శనకు ప్రాణం పోసేవి. రాయలకాలపు వైభవాన్ని, చరిత్ర ఘట్టాలను కళ్లముందు ఉంచే ఈ షోను చూసేందుకు ప్రతిరోజూ వందలాది మంది పర్యాటకులు సాయంత్రం కాగానే చంద్రగిరి కోటకు చేరుకునేవారు.
ఐదేళ్ల క్రితం సంభవించిన పిడుగుపాటు ఈ చారిత్రక వెలుగులను ఆర్పివేసింది. కోట ప్రాంగణంలోని ప్రధాన కంట్రోల్ ప్యానెల్, ప్రొజెక్టర్లు, మదర్ బోర్డులు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. సాంకేతిక పరికరాలు దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు చెప్తున్నప్పటికీ... ఐదేళ్లుగా వాటిని పునరుద్ధరించకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్వల్ప మరమ్మతులతో అయ్యే పనికి కూడా ప్రతిపాదనల పేరుతో ఏళ్ల తరబడి కాలయాపన చేస్తుండటంతో పర్యాటకులు నిరాశ చెందుతున్నారు.
కేవలం పర్యాటక ఆకర్షణ మాత్రమే కాకుండా... స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఈ లైటింగ్ షో వెన్నుదన్నుగా నిలిచేది. షో నిలిచిపోవడంతో సాయంత్రం వేళల్లో చంద్రగిరి పరిసరాలు వెలవెలబోతున్నాయి. దీనివల్ల పర్యాటక శాఖకు రావలసిన ఆదాయంతో పాటు స్థానిక గైడ్లు, చిన్న వ్యాపారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఒక్క ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోనే కాకుండా రాయలసీమలోనే ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా ఉన్న చంద్రగిరిని పర్యాటక శాఖ సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తోందన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం సాంకేతికత ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. పాత మోడల్ లైటింగ్ స్థానంలో 3D లేజర్ ప్రొజెక్షన్, సౌండ్ మ్యాపింగ్ వంటి ఆధునిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. కర్ణాటక, రాజస్థాన్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో చారిత్రక కోటలను ఆధునిక లైటింగ్తో పర్యాటక రంగంలో ముందంజలో ఉంచుతున్నారు. కానీ మన ఏపీ పర్యాటక శాఖ మాత్రం ఉన్న వసతులను కూడా కాపాడుకోలేక చేతులెత్తేసిందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన చంద్రగిరి రాయల్ కోట మళ్లీ వెలుగులు నింపుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తిరుపతికి వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు చంద్రగిరిని ఒక ప్రధాన పర్యాటక హబ్గా తీర్చిదిద్దాలంటే లైటింగ్ షో పునరుద్ధరణ అత్యంత కీలకం. ఇప్పటికైనా పర్యాటక శాఖ, ఉన్నతాధికారులు నిద్రమత్తు వీడి.. నిధులు మంజూరు చేసి చంద్రగిరి కోటపై మళ్లీ కాంతి వెలుగులు విరజిమ్మేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు, పర్యాటకులు కోరుతున్నారు.