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Tirupati Update: తిరుపతి జిల్లాలో రాబోయే మూడు గంటలు జాగ్రత్త!

Tirupati Weather Alert:తిరుపతి జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారడంతో వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. సత్యవేడు, సుళ్లూరుపేట, తద, శ్రీ సిటీ ప్రాంతాల్లో రానున్న మూడు గంటల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు. చిత్తూరు జిల్లాకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 18, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:12 AM IST
Tirupati Update: తిరుపతి జిల్లాలో రాబోయే మూడు గంటలు జాగ్రత్త!
Image Credit: tirupathiweather(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Tirupati Update: తిరుపతి జిల్లాలో రాబోయే మూడు గంటలు జాగ్రత్త!
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