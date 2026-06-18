/Tirupati Update: తిరుపతి జిల్లాలో రాబోయే మూడు గంటలు జాగ్రత్త!

Tirupati Weather Alert:తిరుపతి జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గురువారం ఉదయం నుంచి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు పడుతున్నాయి. ఆకాశం మేఘావృతంగా మారడంతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాతావరణ శాఖ తిరుపతి జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ప్రకారం రానున్న మూడు గంటలు కీలకంగా ఉండనున్నాయి. ముఖ్యంగా సత్యవేడు, సుళ్లూరుపేట, తద, శ్రీ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ప్రజలు అవసరం లేకపోతే బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉన్నందున చెట్ల కింద నిలబడకూడదని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కువసేపు ఉండకూడదని హెచ్చరించారు. రైతులు కూడా పొలాల్లో పని చేసే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇక వర్షాల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రహదారులు తడిగా మారే అవకాశం ఉంది. దీంతో వాహనదారులు నెమ్మదిగా ప్రయాణించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు చిత్తూరు జిల్లాకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. అక్కడ కూడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
వాతావరణ మార్పులు వేగంగా చోటుచేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అధికారిక వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనిస్తూ అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉరుములు, మెరుపులు కనిపించిన సమయంలో సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండటం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రానున్న కొన్ని గంటలు తిరుపతి జిల్లాలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ మరోసారి హెచ్చరించింది.
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