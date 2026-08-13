/పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో కీలక కేంద్రంగా తిరుపతి శ్రీ సిటీ..

Sri City: తిరుపతిలో ఎల్జీ... శామ్సంగ్... హ్యుందాయ్ మొబిస్... సోలమ్ గ్రూప్... వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో పెట్టుబడులపై ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ చర్చించారు. శ్రీ సిటీకి భారీ పెట్టుబడులు వస్తే ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అసలు ప్రపంచ కంపెనీలు శ్రీ సిటీ వైపు ఎందుకు చూస్తున్నాయి? ఈ పెట్టుబడులు కార్యరూపం దాలిస్తే యువతకు చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
ఒక రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చేది కేవలం రాజకీయ నిర్ణయాలు మాత్రమే కాదు. పారిశ్రామిక ప్రగతి కూడా. పరిశ్రమలు వస్తే పెట్టుబడులు వస్తాయి. పెట్టుబడులు వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఉద్యోగాలు పెరిగితే వేలాది కుటుంబాల జీవన ప్రమాణాల్లో మార్పు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అందుకే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను పెంచడం, కొత్త పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడం, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక రంగంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది.
పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో శ్రీ సిటీ ఇప్పుడు కీలక కేంద్రంగా మారుతోంది. తిరుపతి జిల్లాకు సమీపంలో... తమిళనాడు సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉన్న శ్రీ సిటీ ఇప్పటికే దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక కేంద్రాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. దేశీయ సంస్థలతో పాటు అనేక అంతర్జాతీయ కంపెనీలు కూడా ఇక్కడ తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. తయారీ రంగం... ఎలక్ట్రానిక్స్... ఆటోమొబైల్... ఆటో కాంపోనెంట్స్... లాజిస్టిక్స్ వంటి అనేక రంగాలకు శ్రీ సిటీ వేదికగా నిలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాంతానికి మరిన్ని ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలను తీసుకురావడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది.
ఏపీలో పెట్టుబడి అవకాశాలు..
రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మంత్రి నారా లోకేష్ విదేశీ పర్యటనల్లో ప్రముఖ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశమవుతున్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడి అవకాశాలు.. పారిశ్రామిక మౌలిక వసతులు.. రవాణా సదుపాయాలు... పోర్టులకు ఉన్న అనుసంధానం... నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు వంటి అంశాలను కంపెనీల ప్రతినిధులకు వివరిస్తున్నారు. ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్... శామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్... హ్యుందాయ్ మొబిస్... సోలమ్ గ్రూప్ వంటి సంస్థలతో చర్చలు జరగడం ఇప్పుడు పారిశ్రామిక వర్గాల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
శ్రీసిటీ ప్రధాన కారణాలు..
ప్రపంచ కంపెనీలను శ్రీ సిటీ వైపు ఆకర్షిస్తున్న ప్రధాన కారణాలేంటి? చెన్నై వంటి ప్రధాన పారిశ్రామిక నగరాలకు సమీపంగా ఉండటం... బెంగళూరుతో రహదారి, రవాణా అనుసంధానం.. సముద్ర పోర్టులకు సులభమైన కనెక్టివిటీ.. జాతీయ రహదారులు.. పారిశ్రామిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేసిన మౌలిక వసతులు... ఇవన్నీ పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. అందుకే కొత్త పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలనుకునే కంపెనీలకు శ్రీ సిటీ ఒక కీలక గమ్యస్థానంగా మారుతోంది.
ఒక భారీ పరిశ్రమ వస్తే... దాని ప్రభావం కేవలం ఆ కంపెనీకి మాత్రమే పరిమితం కాదు. పరిశ్రమకు అవసరమైన ముడిసరుకు సరఫరా చేసే సంస్థలు.. రవాణా, లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలు... గిడ్డంగులు... ప్యాకేజింగ్ యూనిట్లు... హోటళ్లు... రెస్టారెంట్లు... సేవా రంగంలోని అనేక వ్యాపారాలు... ఇలా ఒక పరిశ్రమ చుట్టూ అనేక అనుబంధ రంగాలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో శ్రీ సిటీతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనూ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.
యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు,..
కొత్త పరిశ్రమలు వస్తే... యువతకు కూడా కొత్త అవకాశాలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్... ఆటోమొబైల్... మెకానికల్... ఎలక్ట్రికల్... క్వాలిటీ కంట్రోల్... లాజిస్టిక్స్... మెయింటెనెన్స్... వంటి విభాగాల్లో నైపుణ్యం ఉన్న యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగవచ్చు. అందుకే పెట్టుబడులతో పాటు స్థానిక యువతకు అవసరమైన నైపుణ్య శిక్షణ అందించడం కూడా కీలకంగా మారుతోంది.
పారిశ్రామిక కేంద్రంగా శ్రీ సిటీ..
ఇప్పటికే వందలాది సంస్థలకు పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఉన్న శ్రీ సిటీ... కొత్త పెట్టుబడులు కార్యరూపం దాలిస్తే మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్, తయారీ రంగాల్లో కొత్త యూనిట్లు ఏర్పడితే... ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో స్థానిక వ్యాపారాలు, రవాణా రంగం, లాజిస్టిక్స్, సేవా రంగాలకు కూడా కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి.
ఎలక్ట్రానిక్స్,ఆటోమొబైల్,తయారీ రంగాల్లో కొత్త యూనిట్లు..
మొత్తంగా చూస్తే... శ్రీ సిటీ ఇప్పుడు కేవలం ఒక పారిశ్రామిక ప్రాంతం మాత్రమే కాదు... ప్రపంచ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే కీలక గమ్యస్థానంగా ఎదుగుతోంది. ప్రభుత్వం చేస్తున్న పెట్టుబడి ప్రయత్నాలు... ప్రపంచ కంపెనీలతో జరుగుతున్న చర్చలు.. కలిసొస్తే రాబోయే రోజుల్లో శ్రీ సిటీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానం మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.
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