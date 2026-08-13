Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో కీలక కేంద్రంగా తిరుపతి శ్రీ సిటీ..

పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో కీలక కేంద్రంగా తిరుపతి శ్రీ సిటీ..

Tirupati Sri City Industrial Corriador:  పెట్టుబడులు... ఉద్యోగాలు... అభివృద్ధి... ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో ఇప్పుడు ఈ మూడు అంశాలే కీలకంగా మారాయి. ప్రపంచ పారిశ్రామిక దిగ్గజాల చూపు ఇప్పుడు శ్రీ సిటీపై పడుతోంది. రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ఏపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:25 AM IST
పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో కీలక కేంద్రంగా తిరుపతి శ్రీ సిటీ..
Image Credit: Sri city (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కొరియన్ కనకరాజు హిట్.. విశ్వంభరకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టేనా..!
2
3
4
5