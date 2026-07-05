/116 ఏళ్ల బామ్మకు టీటీడీ బంపరాఫర్.. రేపు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం

116 Old Years Devotee In Tirumala: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు కొలువుదీరిన ఏడుకొండలను ఎక్కడం అంటే ఆ శ్రీవారి కరుణాకటక్షం ఉంటేనే సాధ్యం. యుక్త వయస్సు వారే అలసి సొలసి తిరుమల మెట్లు ఎక్కుతుంటారు. అలాంటి వందేళ్లు పైబడిన ఓ భక్తురాలు తిరుమల మెట్లు ఎక్కడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఆమె అచంచల భక్తి, దేవుడిపై ఉన్న నమ్మకంతోనే 116 ఏళ్ల బామ్మ తిరుమల మెట్లు ఎక్కారని అందరూ పేర్కొంటున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఆ పెద్దావిడను రేపు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని టీటీడీ ప్రకటించింది.
ఓ కుటుంబంతో కలిసి ఓ వృద్ధురాలు అలిపిరి మెట్లు ఎక్కుతూ కనిపించింది. తిరుమల శ్రీవారిపై అంచంచల భక్తి విశ్వాసాలతో శక్తిన్నంతా పెట్టి మెట్లు ఎక్కుతూ ఆమె వచ్చింది. తిరుమల మెట్లు శతాధిక వృద్ధురాలు ఎక్కడంతో భక్తులంతా నివ్వెరపోయారు. మలి వయసులోనూ ఆమె తిరుమల మెట్లెక్కడాన్ని ఆశ్చర్యంగా చూశారు. ఒంట్లో శక్తి లేకపోయినా ఒక్కో మెట్టు ఒక్కో నిమిషం చేస్తూ ఆ పెద్దావిడ విజయవంతంగా మెట్లు ఎక్కారు.
శతాధిక వృద్దురాలు శ్రీవారి దర్శనం కోసం మెట్లెక్కిన దృశ్యాలు వైరలయ్యాయి. 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలు ఆచూకీ కనుక్కోగా.. తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మ అని తేలింది. తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మ ప్రస్తుతం తిరుపతి జీవకోనలో బంధువుల వద్ద నివసిస్తున్నారు. కాలినడకన తిరుమలకు వచ్చిన వృద్ధురాలు వివరాలు తెలుసుకున్న టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు స్పందిస్తూ ఓ ప్రకటన చేశారు. వృద్ధురాలితో పాటు ఆమె కుటుంబసభ్యులకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్న 116 ఏళ్ల వృద్ధ భక్తురాలి అచంచల భక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం అని బీఆర్ నాయుడు ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. నవనీతమ్మతోపాటు ఆమె కుటుంబసభ్యులకు రేపు శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం వారికి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు పోస్టు చేశారు. వృద్ధురాలు నవనీతమ్మకు తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహం సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మలి వయసులోనూ స్వామివారిపై ఆమె పెంచుకున్న భక్తిప్రపత్తులు నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది. ఆమెది నిజమైన భక్తి అని అందరూ చెబుతున్నారు. కాగా వారాంతం కావడంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శని, ఆదివారాలు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శించడంతో తిరుమల గిరులు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.