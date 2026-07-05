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116 ఏళ్ల బామ్మకు టీటీడీ బంపరాఫర్.. రేపు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం

Tomorrow Special VIP Break Darshan To 116 Old Devotee: వయస్సు కలిగిన వారే తిరుమల మెట్లు ఎక్కేందుకు కష్టపడుతారు. అలాంటిది వందేళ్లు పైబడిన పండు ముసలావిడ అత్యంత భక్తితో తిరుమల మెట్లు ఎక్కడం వైరల్‌గా మారింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన ఆమెకు టీటీడీ బంపరాఫర్‌ ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:06 AM IST
116 ఏళ్ల బామ్మకు టీటీడీ బంపరాఫర్.. రేపు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
Image Credit: Tirumala 116 Years Old DevoteeSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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116 ఏళ్ల బామ్మకు టీటీడీ బంపరాఫర్.. రేపు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
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