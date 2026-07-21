Tirumala Darshan Tokens: కలియుగ వైకుంఠవాసుడు కొలువుదీరిన తిరుమల క్షేత్రానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. వారాంతమే కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తుండడంతో తిరుమల పరిసరాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి. దీంతో శ్రీవారి దర్శనానికి భారీగా సమయం పడుతోంది. అనూహ్యంగా మంగళవారం భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో గురువారం దర్శనానికి సంబంధించిన ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని రద్దు చేస్తున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.
తిరుపతిలోని మూడు కేంద్రాల వద్ద బుధవారం జారీ చేయాల్సిన ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటన చేసింది. ఒక్కరోజు విరామం తర్వాత అంటే శుక్రవారం దర్శనానికి సంబంధించిన ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు గురువారం మధ్యాహ్నం నుంచి యథావిధిగా జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. వేసవి సెలవులు ముగిసిన తర్వాత కూడా తిరుమలకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. ఈ కారణంతో జూన్, జూలై నెలల్లో పలుమార్లు ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు రద్దు చేయడం వరుసగా ఇది నాలుగో వారం. అయితే టోకెన్ల రద్దుతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాగా టోకెన్లు లేని భక్తులు నేరుగా తిరుమలలోని సర్వదర్శనం క్యూలైన్లలోకి వెళ్లాలని టీటీడీ సూచిస్తోంది.
దర్శనానికి సరికొత్త టెక్నాలజీ
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. భక్తులకు అన్నప్రసాదం, తాగునీరు, పాలు వంటి నిత్యావసరాలను వేగంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేరవేసేందుకు సరికొత్త ఎక్స్ లిఫ్టర్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నది. ఈ అత్యాధునిక వ్యవస్థ పనితీరును తాజాగా ట్రయల్ రన్ ద్వారా అధికారులు పరీక్షించారు. క్యూలైన్లలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ఆహారం, నీరు, పాలు వంటి వస్తువులను ఎంత వేగంగా, ఎంత సమర్థవంతంగా చేరవేయగలదనే అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ట్రయల్ విజయవంతమైతే ఈ వ్యవస్థను శాశ్వతంగా అమల్లోకి తీసుకురావాలని టీటీడీ యోచిస్తోంది.
ఇప్పటికే కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) ఆధారిత సాంకేతికతతో భక్తులకు పలు సేవలను అందిస్తున్న టీటీడీ, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత విస్తృతంగా వినియోగిస్తూ భక్తులకు నాణ్యమైన, వేగవంతమైన సేవలు అందించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. ఎక్స్ లిఫ్టర్ వ్యవస్థ అమల్లోకి వస్తే క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు సేవలు మరింత వేగంగా, సులభంగా అందే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.