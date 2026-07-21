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Tirumala SSD Tokens: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు భారీ అలర్ట్‌.. రేపు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు

Tomorrow SSD Tokens Cancelled On July 22nd: తిరుమల ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. మంగళవారం భారీగా భక్తులు పెరగడంతో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపు జారీ చేయాల్సిన ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లను రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు టీటీడీ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 21, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:58 PM IST
Tirumala SSD Tokens: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు భారీ అలర్ట్‌.. రేపు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు
Image Credit: Tirumala SSD Tokens (Source: Google)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు భారీ అలర్ట్‌.. రేపు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు
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