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Tirupati Traffic Restrictions: తిరుపతిలో రేపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసుల సూచన

Tirupati Traffic Restrictions:తిరుపతిలో శుక్రవారం జరగనున్న కూటమి ప్రభుత్వ బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో పోలీసులు ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు చేశారు. సభకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యే అవకాశం ఉండటంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా కొన్ని మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమలు చేయనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 11, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:03 PM IST
Tirupati Traffic Restrictions: తిరుపతిలో రేపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసుల సూచన
Image Credit: tirupathitraffic(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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