/Tirupati Traffic Restrictions: తిరుపతిలో రేపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ఈ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసుల సూచన

Tirupati Traffic Restrictions:ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో భాగంగా తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు. ముఖ్యంగా శ్రీకాళహస్తి, చెన్నై, పుత్తూరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాల కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచించారు. ఈ మార్గాలను అనుసరించడం ద్వారా ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
Sri Kalahasti Route
శ్రీకాళహస్తి వైపు నుంచి తిరుపతికి వచ్చే వాహనాలు వాజ్పేయి జంక్షన్ వద్ద నుంచి మళ్లించబడతాయి. అక్కడి నుంచి ఓల్డ్ రేణిగుంట చెక్పోస్ట్, కరకంబాడి, మంగళం, లీలామహల్ మార్గాల ద్వారా బస్టాండ్కు చేరుకోవాలని సూచించారు. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడం వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్యలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
Chennai And Puttur Route
చెన్నై, పుత్తూరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాల కోసం కూడా ప్రత్యేక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గాజులమండ్యం సర్కిల్ నుంచి ఓల్డ్ రేణిగుంట చెక్పోస్ట్, నారాయణాద్రి హాస్పిటల్ మీదుగా బస్టాండ్కు చేరుకోవాలని సూచించారు. వాహనదారులు ఈ మార్గాలను పాటించడం ద్వారా తమ ప్రయాణాన్ని సులభంగా కొనసాగించవచ్చని పోలీసులు తెలిపారు.
Police Advisory
సభ సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ప్రజలు ముందుగానే తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలను పాటించడం ద్వారా ఇబ్బందులు లేకుండా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
శుక్రవారం తిరుపతిలో జరిగే బహిరంగ సభ కారణంగా నగరంలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు అమల్లో ఉండనున్నాయి. వాహనదారులు సూచించిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించి సహకరించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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