/Tirumala: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. డిసెంబర్ నెల ఆర్జీత సేవలు, దర్శనం టికెట్ల విడుదలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన..

TTD announces December month 2026 Srivari arjitha sevas schedule: కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం తిరుమలలో బ్రహ్మెత్సవాల శోభ కన్పిస్తుంది. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకొవడానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.టీటీడీ సైతం పెరుగుతున్న రద్దీ నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఒక వైపు వరస సెలవులు, వీకెండ్ నేపథ్యంలో తిరుమలలో రద్దీ పెరిగిపోవడంతో వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు చేసింది. సామాన్య భక్తులే తొలి ప్రాధాన్యతగా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక.. సెప్టెంబరు 15 నుండి 23 వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. అయితే.. టీటీడీ తాజాగా.. తిరుమలలో డిసెంబర్ మాసం దర్శనం, వసతి కోటా విడుదల షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది.
తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు.. (సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ) కు సంబంధించిన కోటాను సెప్టెంబర్ 19న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. అదే విధంగా.. ఈ సేవా టికెట్లు (లక్కీ డీప్) ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ టికెట్లు పొందిన వారు 21 నుండి 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లించిన వారికి టికెట్లు మంజూరవుతాయి.
సెప్టెంబర్ 22న ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల..
కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ టికెట్లను 22న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్ లైన్ లో విడుదల చేయనుంది.
వర్చువల్ సేవల కోటా విడుదల
వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను 22న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను సెప్టెంబర్ 23న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.
శ్రీవాణి దర్శన కోటా విడుదల
శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.
వృద్ధులు, దివ్యాంగుల దర్శన కోటా…
వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్నవారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్ల కోటాను 23న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది.
24న ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల
ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను రూ .300.. 24న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది.
తిరుమల, తిరుపతిలలో గదుల కోటా విడుదల…
తిరుమల, తిరుపతిలలో గదుల కోటాను 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాలకు.. https://ttdevasthanams.ap.gov.in టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా శ్రీవారి ఆర్జితసేవలు, దర్శన టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని ఒక ప్రకటనలో కోరింది.
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