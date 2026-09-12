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Tirumala: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. డిసెంబర్ నెల ఆర్జీత సేవలు, దర్శనం టికెట్ల విడుదలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన..

Ttd on december month arjitha seva quota: డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి టీటీడీ ఆర్జీత సేవలు, దర్శనాల టోకెన్లు విడుదల చేయు షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. మరోవైపు తిరుమలలో  ప్రస్తుతం బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:07 PM IST
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. డిసెంబర్ నెల ఆర్జీత సేవలు, దర్శనం టికెట్ల విడుదలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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