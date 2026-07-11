Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Tirumala Update: తిరుమలలో అమాంతం పెరిగిన రద్దీ.. క్యూలైన్ లలో భక్తుల్ని అనుమతించని టీటీడీ..

Tirumala Update: తిరుమలలో అమాంతం పెరిగిన రద్దీ.. క్యూలైన్ లలో భక్తుల్ని అనుమతించని టీటీడీ..

Huge rush in Tirumala: తిరుమలలో రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడంతో భక్తులను టీటీడీ దర్శనాలకు క్యూలైన్ లోకి అనుమతించడం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. మరోవైపు అలిపిరి టోల్ గెట్ వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు క్యూలు కట్టాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:12 PM IST
Tirumala Update: తిరుమలలో అమాంతం పెరిగిన రద్దీ.. క్యూలైన్ లలో భక్తుల్ని అనుమతించని టీటీడీ..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Allu Arjun Political Entry: రాజకీయాల్లోకి అల్లు అర్జున్.. పవర్ టార్గెట్ చేస్తూ గేమ్ స్టార్ట్!
Allu Arjun Political Entry9 min ago
2
Shabad Six Murders Protest10 min ago
3
Snake Video30 min ago
4
tirumala46 min ago
5
Cobra Video54 min ago