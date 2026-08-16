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Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. నవంబర్ నెల ఆర్జీతా సేవా కోటా విడుదల ఎప్పుడంటే..?

Ttd November arjitha seva tickets: శ్రీవారి భక్తులు ఆగస్టు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆగస్టు 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చని టీటీడీ తెలిపింది. లక్కీ డిప్‌లో టిక్కెట్లు పొందిన భక్తులు ఆగస్టు 22వ తేదీ మధ్యాహ్నంలోగా నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి తమ టిక్కెట్లను ఖరారు చేసుకొవాలని సూచించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:37 PM IST
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. నవంబర్ నెల ఆర్జీతా సేవా కోటా విడుదల ఎప్పుడంటే..?
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. నవంబర్ నెల ఆర్జీతా సేవా కోటా విడుదల ఎప్పుడంటే..?
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