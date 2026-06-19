/TTD Annaprasadam: తిరుమల భక్తులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. శ్రీవారి అన్నప్రసాదంలో 7 రకాల పప్పులు, భక్తుల కోసం టీటీడీ సరికొత్త నిర్ణయం!

TTD Meeting Held With Dals Millers: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి ఎప్పుడూ తగ్గదు. వారికి సదుపాయాలు కల్పించేలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎప్పటికప్పుడు పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతోంది. తిరుమల అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అక్కడి అన్నప్రసాదం , లడ్డు. అన్నప్రసాద తయారీలో వాడే పప్పు దినుసుల నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకూడదని, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన మిల్లర్లతో అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య గురువారం పద్మావతి అతిథి గృహంలో చర్చించారు. టీటీడీకి అవసరమైన దినుసుల నాణ్యత, సరఫరా పరిమాణంపై ఈ సమావేశంలో చర్చలు జరిగాయి. అన్నప్రసాదాల కోసం శనగలు, పొట్టు తీసిన మినుములు, పొట్టుతో కూడిన మినుములు, కందిపప్పు, పెసరపప్పు, వేరుశనగలు ఇలా మొత్తం ఏడు రకాల దినుసులను టీటీడీ వాడుతున్నట్లు ఆయన వివరించారు.
నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి లోటు లేకుండా, సరైన పరిమాణంలో దినుసులు సప్లై చేయాలని ఆయన మిల్లర్లకు సూచించారు. దీనికి స్పందించిన మిల్లర్ల బృందం, ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు అందించడంలో తాము భాగస్వాములమని, నాణ్యమైన దినుసులను సరఫరా చేయడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అదనపు ఈఓ పేర్కొన్నారు.
తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి...
తిరుమలలో ప్రముఖుల రాక కూడా పెరిగింది. శుక్రవారం అభిషేక సమయంలో ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి గోపాలకృష్ణ మంత్రి, సినీ నటి దివి, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త నిమ్మగడ్డ, ఒడిశా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సందర్శించారు. వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వాచనం అందించారు. అదేవిధంగా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఉదయం జరిగిన పవిత్ర అభిషేక సేవల్లో ఆయన పాల్గొని, స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం పండితులు ఆయనకు తీర్థప్రసాదాలు అందించి ఆశీర్వదించారు. మరోవైపు, ఎండలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ తిరుమలలో భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. ఉచిత దర్శనానికి సుమారు 24 గంటలు, SSD నాలుగు గంటలు, ప్రత్యేక దర్శనానికి 3 నుండి 5 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్నటి గణాంకాల ప్రకారం, సుమారు 73 వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, అందులో 37 వేల మందికి పైగా నీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే టీటీడీకి రూ. 4.2 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చిందని సంస్థ తెలిపింది.
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