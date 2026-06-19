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TTD Annaprasadam: తిరుమల భక్తులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. శ్రీవారి అన్నప్రసాదంలో 7 రకాల పప్పులు, భక్తుల కోసం టీటీడీ సరికొత్త నిర్ణయం!

TTD Meeting Held With Dals Millers: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ భారీగా కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని అన్ని క్యూ కాంప్లెక్స్‌లు నిండిపోయాయి, దీనివల్ల ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. SSD నాలుగు గంటలు, ప్రత్యేక దర్శనానికి 3 నుండి 5 గంటల వరకు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో భక్తులకు తగిన వసతులు కల్పించేందుకు టీటీడీ నిరంతరం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అన్నప్రసాదాల తయారీలో నాణ్యమైన పప్పు దినుసులను వాడాలని కోరుతూ టీటీడీ అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య, మిల్లర్లతో సమావేశమయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:54 AM IST
TTD Annaprasadam: తిరుమల భక్తులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. శ్రీవారి అన్నప్రసాదంలో 7 రకాల పప్పులు, భక్తుల కోసం టీటీడీ సరికొత్త నిర్ణయం!
Image Credit: TTD Meeting Held With Dals Millers:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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