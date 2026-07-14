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Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలుపుదల.. అసలు కారణం ఇదే..

Tirumala Samacharam: ఇప్పటికే టీటీడీ ప్రతి బుధవారం రోజున ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీని నిలుపుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో భక్తులు నేరుగా సర్వదర్శనం క్యూలైన్ లలో వెళ్లి శ్రీవారి దర్శనాలు చేసుకొవాలని టీటీడీ పలు సూచనలు చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:54 PM IST
Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలుపుదల.. అసలు కారణం ఇదే..
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలుపు దల.. అసలు కారణం ఇదే..
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