Ttd latest update on ssd tokens: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమలలో వీకెండ్ లో మాత్రమే కాదు.. ప్రస్తుతం నార్మల్ డేస్ లో కూడా రద్దీ కొనసాగుతుంది. అన్ని కంపార్ట్ మెంట్ లు ఫుల్ గా ఉన్నాయి. భక్తులు క్యూలైన్ లలో కృష్ణ తేజ గెస్ట్ హౌస్ వరకు వేచి ఉన్నారు. మరోవైపు రూ. 300 టోకెన్లు ఉన్నవారికి 3 నుంచి 4 గంటలు సమయం పడుతుంది. ఇక ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు ఉన్నవారికి 5 నుంచి 6 గంటలు సమయం పడుతుంది. సర్వదర్శనం భక్తులకు మాత్రం 24 నుంచి 26 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది.
మరోవైపు ఇప్పటికే ప్రతి బుధవారం తిరుమలలో ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని నిలుపుదల చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో రేపు అంటే..(జులై 15న బుధవారం) తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని నిలుపుదల చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో భక్తులు నార్మల్ గా సర్వదర్శనం క్యూలైన్ లలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనంకు వెసులు బాటు ఉంటుందని తెలిపింది.
ఈ విషయాలను గమనించి భక్తుల తమ దర్శనాలను ప్లాన్ చేసుకొవాలని టీటీడీ కోరింది. ఇక తిరుమలలో బుధవారం తప్ప మిగతా రోజుల్లో.. తిరుపతిలోని మూడు ప్రధాన కేంద్రాలలో మాత్రమే ఎస్ ఎస్ డీ టోకెన్లు జారీ చేస్తారు.
శ్రీనివాసం కాంప్లెక్స్ (కేంద్ర బస్ స్టేషన్ సమీపంలో), విష్ణు నివాసం కాంప్లెక్స్ (తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా), భూదేవి కాంప్లెక్స్ (అలిపిరి టోల్గేట్ దగ్గర) ప్రతిరోజు భక్తులకు టోకెన్లు జారీ చేస్తారు. రద్దీని బట్టి, ఉత్సవాల్ని బట్టి టోకెన్ల జారీలు, సమయంలో మార్పులు కూడా ఎప్పటి కప్పుడు మారుతుంటాయని టీటీడీ తెలిపింది.
తిరుమల కొండ భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. భారీగా వాహనాలు తరలి వస్తుండటంతో అలిపిరి వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ విజిలెన్స్, అధికారులు, శ్రీవారి సేవకులు సహాయసహకారాలు అందిస్తున్నారు. కొత్త వాళ్లను దర్శనాలు పేరిట ఇతరుల్ని నమ్మకూడదని టీటీడీ పలు సూచనలు చేసింది.
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