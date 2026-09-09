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  • /Tirumala: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ డబుల్ జాక్ పాట్.. ఉద్యోగులు, భక్తులపై టీటీడీ పాలక మండలి వరాల జల్లు.!.

Tirumala: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ డబుల్ జాక్ పాట్.. ఉద్యోగులు, భక్తులపై టీటీడీ పాలక మండలి వరాల జల్లు.!.

TTD board meeting key decisions:   ⁠టీటీడీలో వివిధ శాఖల్లో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంచేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా..  బ్రహ్మోత్సవాలకు 25 రాష్ట్రాల నుండి 27 గ్రూప్ లు పాల్గొంటాయని తెలిపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:38 PM IST
Tirumala: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ డబుల్ జాక్ పాట్.. ఉద్యోగులు, భక్తులపై టీటీడీ పాలక మండలి వరాల జల్లు.!.
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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