/Tirumala: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ డబుల్ జాక్ పాట్.. ఉద్యోగులు, భక్తులపై టీటీడీ పాలక మండలి వరాల జల్లు.!.

Ttd board good news to tirumala employees: తిరుమలలో స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల వేళ టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం అయ్యింది. అన్నమయ్య భవన్ లో చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన, సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో అనేక అంశాలపై చర్చించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా టీటీడీ ఉద్యోగులకు పాలక మండలి అనేక శుభవార్తలు చెప్పింది. భక్తులు, ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం టీటీడీ ప్రత్యేక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. టీటీడీలో వివిధ శాఖల్లో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపుదలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
అంతే కాకుండా.. ఇక నుంచి పదవి విరమణ పొందిన CPS,SPS ఉద్యోగులకు OPS పెన్షన్ తరహాలో PHF సౌకర్యం కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒకవేళ టీటీడీ ఉద్యోగులు మరణిస్తే వారి కుటుంబాలకు ఇచ్చే ఇన్స్యూరెన్స్ 3 నుండి 10 లక్షల వరకు పెంపుదల చేశారు. ఇక తిరుమలలో సహజ మరణం పొందే భక్తులకు LIC ద్వారా 2 లక్షలు పరిహారం ఇస్తామని తెలిపారు.
శ్రీవారి పోటులో లడ్డూల తయారీ పెంచేందుకు 400 మంది పోటు కార్మికులను నియమించేందుకు నిర్ణయంతీసుకున్నామని తెలిపారు. దీనిపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు 25 రాష్ట్రాల నుండి 27 గ్రూప్ లు పాల్గొంటాయని, గతంలోకంటే ఈ ఏడాది కల్చరల్ కార్యక్రమాలను భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. మూడు వేల మంది పోలీసులకు ఇతర సిబ్బందితో కలిపి 6 వేల మంది సిబ్బందితో భద్రత ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు.
అదనంగా తిరుమలకు పారిశుధ్య కార్మికులను తీసుకు వచ్చేందుకు 1.06 కోట్లు కేటాయింపు చేశామన్నారు. FMS , ఆరోగ్య విభాగాల్లో విధులు నిరహిస్తున్న కార్మికులకు లడ్డూ, వడ ఇంచేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. నారాయణవనం పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని పద్మావతి అమ్మవారి పద్మ పీఠానికి బంగారు తాపడం చేయడం, చెన్నైలోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయానికి,బలి పీఠానికి బంగారు తాపడం కోసం 17.05 కోట్లు బకెటాయింపు చేశామని తెలిపారు. తిరుపతిలో తెలుగు సంస్కృతికి కేటాయించిన భవనం మరో మూడేళ్లు పెంపు చేస్తు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
సెప్టెంబరు 14 న అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభంఅవుతాయని, 15 వ తేదీ సాయంత్రం 5:30 నుండి 7:30 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున 15 పట్టు వస్త్రాలు సీఎం చేతుల మీదుగా సమర్పణ ఉంటుందని, 16 వ తేదీ పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొంటారని తెలిపారు.
బ్రహ్మోత్సవాలను అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేసి విజయంతం చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. అన్న ప్రసాదాలు రోజుకు 5 లక్షల మందికి అందించేలా ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు, ప్రతిరోజు 10 లక్షల లడ్డూలు బఫర్ స్టాక్ కింద నిల్వ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని టీటీడీ చైర్మర్ బీఆర్ నాయుడు పాలక మండలి సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు వెల్లడించారు.
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