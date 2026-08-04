/Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా 9 రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవలు రద్దు.. కారణం ఏమిటంటే..?

Ttd cancels all arjitha sevas during Salakatla Brahmotsavam: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఈసారి రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు కలిసి రావడంతో తిరుమలలో మరింతగా రద్దీ ఉండనుంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ సైతం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నేపథయంలో.. సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23వ తేదీ వరకు నవాహ్నిక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు, అక్టోబర్ 12 నుండి 20 వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు.
సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సాయంత్రం అంకురార్పణతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం అవుతాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రతి రోజు ఉదయం 8 నుండి 10 గంటల వరకు ఆతర్వాత సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు స్వామి వారికి వివిధ వాహన సేవల్లో భక్తులకు దర్శనాలు ఇవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గుకుండా టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23వ తేదీ వరకు అన్నిరకాల ఆర్జీత సేవల్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. 9 రోజుల పాటు అష్టాదళ పాదపద్మ సేవ, తిరుప్పావడ సేవ, కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్రదీపాలంకరణ సేవలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
దీనితో పాటు..వృద్ధులు, దివ్యాంగులు,చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ ఐ, దాతల దర్శనాలను సైతం నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. భక్తులు ఈ విషయాల్ని గమనించి శ్రీవారి దర్శనాలకు రావాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.