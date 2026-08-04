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Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా 9 రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవలు రద్దు.. కారణం ఏమిటంటే..?

Ttd cancels arjitha sevas: సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో భక్తులు రద్దీ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు అన్ని రకాల ఆర్జీత సేవల్ని రద్దుచేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:25 PM IST
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా 9 రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవలు రద్దు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా 9 రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవలు రద్దు.. కారణం ఏమిటంటే..?
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