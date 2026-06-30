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Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. జులై 1 ఎస్​ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?..

SSD tokens update: తిరుమలలో  భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలుకట్టారు.ఈ క్రమంలో భక్తుల తాకిడిని కంట్రోల్ చేయడానికి టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:38 PM IST
Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. జులై 1 ఎస్​ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: tirupatinews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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