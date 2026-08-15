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Tirumala: శని, ఆదివారాల్లో తిరుమల వెళ్తున్నారా..?.. భక్తులకు టీటీటీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు బిగ్ అలర్ట్..!

Tirumala latest update: ప్రస్తుతం దర్శన టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులకు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి సుమారు 20 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:44 PM IST
Tirumala: శని, ఆదివారాల్లో తిరుమల వెళ్తున్నారా..?.. భక్తులకు టీటీటీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు బిగ్ అలర్ట్..!
Image Credit: brnaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: శని, ఆదివారాల్లో తిరుమల వెళ్తున్నారా..?.. భక్తులకు టీటీటీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు బిగ్ అలర్ట్..
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