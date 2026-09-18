/SVBC అధికారులతో టీటీడీ ఛైర్మన్ కీలక సమావేశం..

TTD Chairman With SVBC: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలతో పాటు మన హిందూ పురణాలకు సంబంధించిన పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో SVBC ఛానెల్ భక్తులకు చేరువ అయింది. అంతేకాదు ఎస్వీబీసీ ఛానెల్ ఆర్ధికంగా పరిపుష్టి కావాలనే ఉద్దేశ్యంతో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు SVBCకి చెందిన ఛైర్మన్తో పాటు పలువురు అధికారులతో సమావేశం అయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా TTD టీటీడీ ఛైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు మాట్లాడుతూ... "ఛానెల్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా మరిన్ని ప్రకటనలు తీసుకురావడం ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయాలన్నారు. దీనికోసం మార్కెటింగ్ విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరాన్ని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా ఛానెల్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు, ఇతర కార్యక్రమాలు, కొత్తగా చేపట్టబోయే కార్యక్రమాల వివరాలను అధికారులు ఛైర్మన్కు వివరించారు.
ఎస్వీబీసీ ఛైర్మన్ బి. శ్రీధర్ వర్మ మాట్లాడుతూ... "ముందుగా మా ఛానెల్ కోసం టైమ్ కేటాయించిన ఎస్విబిసికు సపోర్ట్ చేస్తున్న బి.ఆర్. నాయుడు కి, బోర్డు సభ్యులకు, ఇతర అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ మొదటి మీటింగ్ నాకు చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. మేము ఏదైతే అనుకున్న కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, పరికరాల బయట నుండి అద్దెకు తెచ్చుకుంటున్నామో అతి త్వరలో వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు అధికారులతో మాట్లాడతామమన్నారు. టిటిడికు వివిధ మార్గాలలో ఆదాయంలో వచ్చేలా మేము త్వరలో దృష్టి పెడతాన్నారు. ఎస్వీబీసీకు నిబంధనల ప్రకారం త్వరలో సభ్యులతో సంభాషించి తగిన చర్యలు తీసుకుని ఎస్వీబీసీకు లాభదాయకంగా అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తామన్నారు. సోషల్ మీడియా విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేసి, శ్రీవారి వైభవం, ఉత్సవాల విశిష్టత, భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవ విశేషాలను నాణ్యత కూడిన ప్రసారాలను ప్రజలకు అందిస్థాన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎస్వీబీసీ ఛైర్మన్ బి. శ్రీధర్ వర్మ, సమావేశానికి విచ్చేసిన టీటీడీ ఛైర్మన్ బి ఆర్ నాయుడు కి, బోర్డు మెంబర్లకు, డైరెక్టర్లకు, అధికారులకు తమ విలువైన సమయం కేటాయించినందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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