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తిరుమల జపాలి వద్ద నీళ్లు తెల్లగా ఎందుకు వస్తున్నాయి? నెటిజన్ల ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ!

తిరుమలలోని జపాలి తీర్థంలో వెలసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ఉన్న కొళాయిలో నీరు తెల్లగా వస్తోందని ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై స్పందిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) తగిన వివరణను ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి, సమగ్రమైన వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 26, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:34 AM IST
తిరుమల జపాలి వద్ద నీళ్లు తెల్లగా ఎందుకు వస్తున్నాయి? నెటిజన్ల ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ!
Image Credit: TTD Clarifies On Japali Water Mystery:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తిరుమల జపాలి వద్ద నీళ్లు తెల్లగా ఎందుకు వస్తున్నాయి? నెటిజన్ల ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ!
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