/తిరుమల జపాలి వద్ద నీళ్లు తెల్లగా ఎందుకు వస్తున్నాయి? నెటిజన్ల ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ!

TTD Clarifies On Japali Water Mystery: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో పాటు, తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు కూడా ఎంతో పేరుగాంచాయి. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు సాధారణంగా జపాలి తీర్థం, కపిల తీర్థం వంటి ఇతర పవిత్ర క్షేత్రాలను కూడా సందర్శిస్తుంటారు. అయితే, ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జపాలి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయ వద్ద ఉన్న కొళాయి నుండి నీరు తెల్లగా వస్తోందని అనేక వీడియోలు, పోస్ట్లు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారికంగా స్పందిస్తూ ఒక ముఖ్యమైన వివరణ ఇచ్చింది.
వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్లుగా కొళాయి నుండి వచ్చే నీరు కేవలం కొన్ని సెకన్ల వ్యవధిలోనే తిరిగి తన సహజ స్థితికి చేరుకుంటుందని, కొద్దిసేపటికే అది పూర్తిగా పారదర్శకంగా మారుతుందని భక్తులు సులభంగా గమనించవచ్చని దేవస్థానం తెలిపింది. వాటర్ ప్రెషర్ (నీటి ఒత్తిడి) అధికంగా ఉండటం వల్లనే నీటిలో సూక్ష్మమైన గాలి బుడగలు (Air bubbles) ఏర్పడి, తాత్కాలికంగా నీరు తెల్లగా కనిపిస్తోందని నిపుణులు వివరించారు. దీనిపై పూర్తి స్పష్టత కోసం తిరుమలలోని టీటీడీ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఎనాలసిస్ ల్యాబ్లో పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఆ నీరు పూర్తిగా స్వచ్ఛమైనదని నిర్ధారణ అయింది.
అంతేకాకుండా, ఈ నీటిలో ఎలాంటి దుర్వాసన లేదని, అడుగున ఎటువంటి అవశేషాలు ఇతర మలినాలు కూడా లేవని ఫుడ్ అండ్ వాటర్ నిపుణులు తమ పరీక్షల అనంతరం ధ్రువీకరించారు. కావున, భక్తులు ఈ విషయంలో ఎలాంటి అపోహలకు లోనుకావద్దని, సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారమవుతున్న అసత్య సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విజ్ఞప్తి చేసింది.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ..
ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా కొనసాగుతోంది. సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు సుమారు 24 గంటల సమయం వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయని, శిలా తోరణం వరకు భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం సుదీర్ఘంగా వరుసలో నిలబడి ఎదురుచూస్తున్నారు. గణాంకాల ప్రకారం, నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 84,844 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, ఇందులో సుమారు 37 వేలకు పైగా మంది తమ తలనీలాలను సమర్పించారు. అలాగే, నిన్న ఒక్కరోజుకే స్వామివారి హుండీ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం రూ. 3.78 కోట్లుగా నమోదైంది.
కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు..
తిరుపతిలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జూలై 26వ తేదీ నుండి జూలై 28వ తేదీ వరకు ప్రత్యేక పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం అంకురార్పణ కార్యక్రమం కూడా వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ పవిత్ర ఉత్సవాల షెడ్యూల్ ప్రకారం, జూలై 26న పవిత్ర ప్రతిష్ట, జూలై 27న గ్రంథి పవిత్ర సమర్పణ, జూలై 28న మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఉత్సవాల చివరి రోజు సాయంత్రం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారు, కామాక్షి అమ్మవారు, విఘ్నేశ్వర స్వామి వారు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి,చండీకేశ్వర స్వామి వంటి పంచభూత మూర్తులతో కూడిన తిరువీధి ఉత్సవం భక్తిశ్రద్ధలతో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు.
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