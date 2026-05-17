TTD Strongly Condemns Allegations Against Srivari Ttickets Booking System: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దేశ నలుమూలలే కాదు ప్రపంచ స్థాయిగా భక్తులు శ్రీవారి దర్శన నిమిత్తం వస్తారు. అయితే శ్రీవారి దర్శనానికి ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే వైఎస్ జగన్ హయాంలో తెచ్చిన శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ఆన్లైన్ టికెట్లు కేవలం ఒక్క నిమిషంలోనే మాయం చేస్తుంది. కూటమి నేతలు దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమణ కరుణాకర్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అయితే టీటీడీ దీనికి సంబంధించి తాజాగా స్పందించింది. ఆన్లైన్ విధానాన్ని ఎలా అమలు చేస్తున్నారో వివరించింది.
ముందు యాక్సెస్ చేసేవారికే ముందు టిక్కెట్లు..
2019 మే నెలలో టీసీఎస్ సహకారంతో ప్రారంభించిన ఈ శ్రీవాణి ఆన్లైన్ టికెట్ విధానాన్ని తాము కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపింది. భక్తుల విజ్ఞప్తి మేరకు ఆఫ్ లైన్ ద్వారా ఏ రోజుకి ఆ రోజు కూడా జారీ చేయడానికి కూడా మార్పు చేశామంది. ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ముందుగా యాక్సెస్ చేస్తారో వారికే టికెట్ వచ్చే విధంగా సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేశామన్నారు. కేవలం ఒకటిన్నర నిమిషంలో ముందు వచ్చిన వారికే టికెట్ లాక్ అవుతూ ఉందని చెప్పారు. తదుపరి పేమెంట్ గేట్ వే విజయవంతంగా డబ్బులు చెల్లించిన వారికే టికెట్లు జారీ చేస్తున్నామన్నారు. చెల్లింపు జరగని సమయంలో టికెట్లను తిరిగి పూల్లోకి తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నారు. ఇందులో మానవ ప్రమేయం లేదు, సిస్టం ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుందన్నారు.
2019 టీసీఎస్ సాఫ్ట్వేర్లు మాత్రమే తాము వినియోగిస్తున్నాం, ఇప్పటికీ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ రాలేదు, ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల నుండి వచ్చే సలహాలు, సూచనలు తీసుకొని మరి మార్పు చేస్తున్నామన్నారు. ఇక పది నిమిషాల తర్వాత టికెట్ల జారీ చేయడం వాస్తవమే పేమెంట్ వద్ద చెల్లింపు సమయంలో సాంకేతిక లోపం వల్ల టీటీడీకి డబ్బు జమ అయినట్లు మెసేజ్ రాకుంటే వెంటనే ఆ టికెట్లను ఫూల్ లోకి తీసుకువచ్చి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నామన్నారు.
అంతేకాదు జీఎం ఐటీగా కనీస అర్హతలు లేని వ్యక్తిని నియమించారని చెప్పడం విరుద్ధం, ఎంటెక్, ఎంఎస్లో వీరికి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టం, కంప్యూటర్ సైన్స్ అర్హత, 32 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న వారిని జీఎంఐటి ఎఫ్ఎసిగా నియమించడం జరిగిందన్నారు. అంతేకాదు భక్తుల సౌకర్యం టీటీడీ ఆటో ఫిల్లింగ్, కాపీ పేస్ట్ ప్రక్రియ విధానాలను పూర్తిగా రద్దు చేసి అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తూన్నారు. సిస్టం ఆడిట్లను ఏపీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ప్రతి సంవత్సరం ఆడిట్ చేస్తుందన్నారు.
తిరుమల ఆగస్టు నెల కోట దర్శనం వివరాలు..
రేపటి నుంచి ఆగస్టు నెల కోట ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లు మంజూరు చేయనున్నారు. సుప్రభాతం, తోమాల అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన సేవకు సంబంధించి రేపు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో టికెట్లు విక్రయిస్తారు. ఇక లక్కీ డిప్ కోసం 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. టికెట్లు పొందిన వారు 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లిస్తే టికెట్లు మంజూరు అవుతాయి.
మే 21వ తేదీన కళ్యాణోత్సవం, ఊంజాల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, సాలకట్ల పవిత్రోత్సవాల టికెట్లు ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. ఇక వర్చువల్ సేవ కోటా స్లాట్ లో కూడా మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ విడుదల చేస్తుంది.
23వ తేదీ అంగప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటను ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంచనుంది. శ్రీవారు ట్రస్టు దర్శన టోకెన్లు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించేందుకు ఉచిత ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లు కూడా విడుదల చేస్తారు.
ఇక మే 25వ తేదీన తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం రూ. 300 టికెట్లు ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రాంతాలలో గదుల కోటను కూడా విడుదల చేస్తారు. అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా శ్రీవారి అర్చిత సేవలు దర్శనం టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ కోరింది.
