TTD Strongly Condemns Allegations Against Srivari Ttickets Booking System: ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం దళారుల, తాబేదారులకు వందల కోట్ల దందా కేంద్రంగా తిరుమలను మార్చేసిందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, మాజీ చైర్మన్ భూమణ కరుణాకర్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల వెనుక బ్లాక్ మార్కెట్ కొనసాగుతుందని ఆయన విమర్శించారు. అయితే దీనిపై టీటీడీ తాజాగా స్పందించింది. భక్తులకు టీటీడీ వ్యవస్థీకృతంగా, పారదర్శకంగా శ్రీ వాణి ఆన్లైన్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Written By Renuka Godugu
Published: May 17, 2026, 07:54 AM IST|Updated: May 17, 2026, 07:54 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

