/TTD Fake Employee: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు పోలీసుల హెచ్చరిక..కొండపైన వీళ్లని నమ్మితే గోదారిలో మునిగినట్టే!

TTD Fake Employee Arrested: తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తుల బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్న బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన గోరంట్ల రూపేష్ బాబును తిరుమల టూ టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బి.టెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన రూపేష్, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్కు బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో డబ్బుల కోసం తన ఫోటో, పేరుతో నకిలీ టీటీడీ గుర్తింపు కార్డును తయారు చేసుకున్నాడు.
తెల్లని దుస్తులు ధరించి పూజారి లేదా టీటీడీ ఉద్యోగిగా పరిచయం చేసుకుంటూ భక్తులను నమ్మించేవాడు. దర్శనం, కళ్యాణోత్సవం, ఇతర సేవా టికెట్లు ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి భక్తుల నుంచి నగదు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఏటీఎం కార్డులు, ఇతర విలువైన వస్తువులను కాజేసేవాడు. ఇతని వద్ద నుంచి నకిలీ ఐడీ కార్డు, రియల్మీ మొబైల్ ఫోన్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మోసాల తీరు, బెట్టింగ్ ఖాతాలకు నిధులు..
తిరుమలలోని పీఏసీ-2, పీఏసీ-3, వి.ఎస్.జి.హెచ్, పీఏసీ-5, సీఆర్వో కార్యాలయం, శ్రీవారి పుష్కరిణి, ఎంబీసీ-34, సుదర్శనం జీహెచ్, ఆర్బీజీహెచ్ బస్ స్టాండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో భక్తులను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ మోసాలకు పాల్పడేవాడని విచారణలో తేలింది. జులై 30న వైకుంఠం-1 ఎగ్జిట్ గేట్ వద్ద కళ్యాణోత్సవ టికెట్లు ఇప్పిస్తానని నమ్మించి భక్తుల ఆధార్ వివరాలు, డబ్బులు తీసుకున్నాడు.
అంతేకాకుండా, భక్తుల మొబైల్స్ నుండి పేటీఎం (Paytm) ద్వారా తన బెట్టింగ్ అకౌంట్లకు డబ్బులు బదిలీ చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 20 మందికి పైగా భక్తులను మోసం చేసినట్లు తేలింది. నిందితుడిపై తెలంగాణలో గతంలో 3 కేసులతో పాటు పలు చీటింగ్ కేసులు, నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ కీలక సూచనలు
తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు అపరిచిత వ్యక్తులను, దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బరాయుడు విజ్ఞప్తి చేశారు. భక్తులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, మొబైల్, బ్యాంక్ అకౌంట్, యూపీఐ, ఓటీపీ, పిన్, ఆధార్ వివరాలను అపరిచితులకు ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే పరిచయం లేని వ్యక్తులతో గదులు లేదా లాకర్లను పంచుకోవద్దని కోరారు.
అధికారిక సమాచార మార్గాలు
దర్శన టికెట్లు, వసతి, ఇతర సేవలను కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ (ttdevasthanams.ap.gov.in), టీటీడీ కాల్ సెంటర్ (155257), హెల్ప్లైన్ నంబర్లు (1800 425 4141, 1800 425 333 333) ద్వారానే పొందాలని సూచించారు. ఎవరిపైనైనా అనుమానం వస్తే పోలీసులకు, టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందికి లేదా డయల్ - 112కు సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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