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TTD Fake Employee: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు పోలీసుల హెచ్చరిక..కొండపైన వీళ్లని నమ్మితే గోదారిలో మునిగినట్టే!

TTD Fake Employee Arrested: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం, టికెట్లు ఇప్పిస్తానంటూ భక్తులను మోసం చేస్తున్న నకిలీ టీటీడీ ఉద్యోగిని తిరుమల టూ టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన గోరంట్ల రూపేష్ బాబు అనే నిందితుడు నకిలీ టీటీడీ ఐడీ కార్డుతో ఇప్పటివరకు 20 మందికి పైగా భక్తులను మోసం చేసినట్లు ప్రాథమికంగా తేలింది. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్‌లకు బానిసై ఈ మోసాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. భక్తులు అపరిచిత వ్యక్తులను నమ్మి మోసపోవద్దని, టీటీడీ అధికారిక మార్గాల ద్వారానే టికెట్లు, వసతి పొందాలని తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బరాయుడు కీలక సూచనలు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:15 AM IST
TTD Fake Employee: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు పోలీసుల హెచ్చరిక..కొండపైన వీళ్లని నమ్మితే గోదారిలో మునిగినట్టే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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