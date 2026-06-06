/TTD NRI Darshan 2026: ఎన్నారైలకు టీటీడీ బంపర్ ఆఫర్.. సుపథం దర్శన గడువు పెంపు.. రూల్స్ మార్చిన దేవస్థానం!

Tirumala Temple Latest Update on NRI Darshan 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని సందర్శించడానికి దేశీయ భక్తులే కాకుండా విదేశీయులు కూడా వస్తుంటారు. వీరు స్వదేశానికి వచ్చిన 30 రోజుల వ్యవధిలో పాస్పోర్ట్, వీసా ఆధారంగా సుపాదం ద్వారా రూ.300 దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. అయితే ఈ సమయం సరిపోవడం లేదని భక్తుల నుండి ఫిర్యాదులు రావడంతో, అధికారులు ఈ గడువును 90 రోజులకు పెంచారు. అంతేకాకుండా, పెరుగుతున్న భక్తుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని బాట గంగమ్మ సర్కిల్ నుండి గోగర్భం సర్కిల్ వరకు శాశ్వత క్యూలైన్ను ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది.
సాధారణంగా ఈ ప్రత్యేక దర్శనం కోసం ముందస్తు ఆన్లైన్ బుకింగ్ అవసరం ఉండదు.. నేరుగా తిరుమలకు సుపథం వద్ద టికెట్లు పొందవచ్చు. అంతకుముందు విదేశాల నుండి వచ్చిన 30 రోజుల వరకు మాత్రమే ఈ సౌకర్యం ఉండేది.. కానీ ఇప్పుడు ఇండియాలో ల్యాండ్ అయిన తేదీ నుండి 90 రోజుల వరకు అవకాశం కల్పించారు. అంటే మీ పాస్పోర్ట్పై ఉన్న ఇమిగ్రేషన్ స్టాంప్ ఆధారంగా 90 రోజుల్లోపు ఎప్పుడైనా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. విదేశీ పాస్పోర్ట్తో పాటు ఓసిఐ (OCI) కార్డు ఉన్నవారు కూడా ఈ సదుపాయాన్ని వాడుకోవచ్చు.
వీళ్లకు అనుమతి ఉండదు..
అయితే, ఈ అనుమతి కేవలం పాస్పోర్ట్, వీసా ఉన్న వ్యక్తికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.. వీరితో వచ్చే బంధువులకు లేదా స్నేహితులకు ఇది వర్తించదు. కానీ, వారితో పాటు వచ్చే 12 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఎంట్రీ ఉంటుంది. వారి నుండి ఎటువంటి రుసుము వసూలు చేయరు.
ఇవి తప్పనిసరి..
కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు ఒరిజినల్ పత్రాలతో పాటు వాటి జిరాక్స్ కాపీలను తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి. ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్, ఓసిఐ కార్డు, వీసా, ఇమిగ్రేషన్ స్టాంప్ ఉన్న పేజీ జిరాక్స్ కాపీలు ఉండాలి. ఈ పత్రాలన్నీ తీసుకుని ఏటీసీ సర్కిల్ వద్ద ఉన్న సుపాదం కాంప్లెక్స్కు వెళ్లి అక్కడ అప్లికేషన్ నింపాలి. అక్కడ మీ ఒరిజినల్ పత్రాలను పరిశీలించిన తర్వాత, మిమ్మల్ని క్యూ కాంప్లెక్స్లోకి పంపిస్తారు. అక్కడ రూ.300 నగదు చెల్లించిన తర్వాత మీరు దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ సౌకర్యం ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రవాస తెలుగు సొసైటీ కూడా ప్రత్యేక దర్శన స్లాట్లను అందిస్తోంది. సోమవారాలు, మంగళవారాలు 50 స్లాట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి (వీఐపీ దర్శనం కింద రూ.500). బుధవారాలు, గురువారాలు 30 స్లాట్లు ఉంటాయి (సుపథం స్లాట్లో రూ.300). సోమవారం నుండి గురువారం వరకు ప్రతిరోజూ 50 మందికి మాత్రమే ఈ అవకాశం కల్పిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రద్దీ కారణంగా జూన్ నెలలో టికెట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, జూలై నుండి మళ్లీ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సాధారణ ఎన్ఆర్ఐ దర్శనం మాదిరి భక్తులు తమ ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్, వీసా లేదా ఓసిఐ కార్డును చూపించి, తాము 90 రోజుల్లోపు భారత్కు వచ్చినట్లు నిరూపించుకోవాలి. అలాగే, శ్రీవారి దర్శనానికి తప్పనిసరిగా సాంప్రదాయ దుస్తులే ధరించాలి.
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