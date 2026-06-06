Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /TTD NRI Darshan 2026: ఎన్నారైలకు టీటీడీ బంపర్ ఆఫర్.. సుపథం దర్శన గడువు పెంపు.. రూల్స్ మార్చిన దేవస్థానం!

TTD NRI Darshan 2026: ఎన్నారైలకు టీటీడీ బంపర్ ఆఫర్.. సుపథం దర్శన గడువు పెంపు.. రూల్స్ మార్చిన దేవస్థానం!

Tirumala Temple Latest Update on NRI Darshan 2026: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎన్ఆర్ఐ భక్తులకు ఒక శుభవార్త అందించింది. గతంలో పాస్‌పోర్ట్, వీసా ఆధారంగా 30 రోజుల్లోనే రూ.300 దర్శనం కల్పించేవారు.. అయితే ఇప్పుడు ఆ గడువును 90 రోజులకు పెంచారు. ఈ కొత్త నిబంధన ఇప్పుడే నుంచి అమలులోకి రానుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:10 PM IST
TTD NRI Darshan 2026: ఎన్నారైలకు టీటీడీ బంపర్ ఆఫర్.. సుపథం దర్శన గడువు పెంపు.. రూల్స్ మార్చిన దేవస్థానం!
Image Credit: Tirumala Temple Latest Update on NRI Darshan 2026: Image Credits AI

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భారత్ త‌రుపున 50 టెస్టులు పూర్తి.. మూడో వికెట్ కీప‌ర్‌గా రిష‌బ్ పంత్ అరుదైన ఘనత
Rishabh Pant4 min ago
2
TGPSC Recruitment 202648 min ago
3
Peddi 2nd Day collections57 min ago
4
Sahara Desert Tragedy1 hr ago
5
ttd nri darshan rules 20261 hr ago