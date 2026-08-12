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Tirumala: తిరుమలకు వచ్చే విదేశీ భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఈ వీసా ఎంట్రీపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..!

Ttd on e visa entry in Tirupati:  విదేశీ యాత్రికుల కోసం టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని వల్ల  ఇతర ప్రధాన నగరాలకు వెళ్లకుండా నేరుగా తిరుపతి ఎయిర్ పోర్టులోనే భక్తుల ఈ వీసా ఎంట్రీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకొవచ్చు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:45 PM IST
Tirumala: తిరుమలకు వచ్చే విదేశీ భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఈ వీసా ఎంట్రీపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..!
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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