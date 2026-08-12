/Tirumala: తిరుమలకు వచ్చే విదేశీ భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఈ వీసా ఎంట్రీపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..!

Ttd good news to foreign tirumala devotees on e visa entry: కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శంచుకొవడానికి మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు.ఈ నేపథ్యంలో ఫారెనర్స్ కు టీటీడీ భారీ శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటి వరకు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలనుకునే విదేశీ భక్తులు ముందుగా.. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు చేరుకుని, అక్కడి ఇమ్మిగ్రేషన్ కౌంటర్ల వద్ద ఈ-వీసా ఎంట్రీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉండేది.
ఆ తర్వాత వారు ఇతర మార్గాలతో తిరుపతికి చేరుకునేవారు. దీని వల్ల సమయం చాలా తీసుకునేది. విదేశీ భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది. ఇకపై విదేశీ భక్తులు నేరుగా తిరుపతి విమానాశ్రయంలోనే ఈ-వీసా ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకుని, సులభంగా శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లవచ్చని టీటీడీ తెలిపింది. ఫారెనర్స్ మన దేశంలో పర్యటించాలంటే.. ఈ వీసా తప్పనిసరి.
దీనికోసం రాయబార కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేకుండా ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేసుకుని, ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా 95 శాతం దరఖాస్తులను 72 గంటల్లోనే అధికారులు పరిశీలించి ఆమోదిస్తారు. ఆతర్వాత ఈ-వీసా ప్రింట్ తీసుకుని ప్రయాణికులు భారత్కు రావచ్చు.
ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు వారి పాస్పోర్ట్పై వీసా స్టాంప్ వేస్తారు. దీనిలో నెల రోజులు, ఏడాది, ఐదేళ్లు ఇలా వేర్వేరు వీసాలు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు మాత్రం తిరుపతి ఎయిర్ పోర్టులో ఈవీసా సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడంతో ఫారెన్ భక్తులు ఆనందంతో పొంగిపోతున్నారు.
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